Hỏng 'chuyện ấy' vì béo bụng, mỡ nội tạng

Tình trạng béo bụng và tích tụ mỡ nội tạng không chỉ cảnh báo các bệnh lý chuyển hóa nguy hiểm mà còn là nguyên nhân sâu xa khiến nam giới đánh mất khả năng cương dương.

Nhiều người chỉ xem vòng hai tăng nhanh là vấn đề ngoại hình. Tuy nhiên, đi kèm bụng xồ xề thường là phong độ giảm sút, ham muốn đi xuống, độ cương không còn chắc chắn, thậm chí né tránh gần gũi vì sợ thất bại. Không ít trường hợp cho rằng "yếu do tâm lý", nhưng thực chất rối loạn cương ở người thừa cân là hồi chuông cảnh báo suy giảm sức khỏe mạch máu và chuyển hóa.

Theo TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, dư thừa tinh bột, đồ chiên rán, rượu bia cùng lối sống ít vận động khiến mỡ nội tạng tích tụ quanh ổ bụng. Trong khi đó, cương dương đòi hỏi sự phối hợp giữa não bộ, thần kinh, mạch máu và hormone. Mỡ bụng phá vỡ quá trình này qua nhiều cơ chế.

Trước hết, mỡ nội tạng gây viêm mạn tính, đề kháng insulin, làm giảm sản sinh nitric oxide (NO) - chất giúp mạch máu giãn nở để đưa máu đến dương vật. Do mạch máu tại cơ quan sinh dục rất nhỏ, tổn thương nội mô sẽ sớm biểu hiện bằng "trục trặc" chăn gối.

Mô mỡ thừa còn thúc đẩy chuyển testosterone thành hormone nữ (estradiol), khiến nam giới giảm ham muốn, mệt mỏi, teo cơ và càng lười vận động. Tăng cân nhanh thường đi kèm "bộ ba" tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và đường huyết cao, làm xơ vữa động mạch, khiến rối loạn cương kéo dài. Nam giới mắc rối loạn cương cũng có nguy cơ đột quỵ, bệnh mạch vành cao hơn.

Các dấu hiệu như "lực bất tòng tâm" lặp lại, vòng eo tăng nhanh, mệt mỏi kéo dài, giảm sức bền khi làm việc là tín hiệu cần khám chuyên khoa. Chất lượng giấc ngủ cũng rất quan trọng: ngủ ngáy to, ngưng thở khi ngủ, thức dậy vẫn uể oải có thể liên quan béo bụng chèn ép đường thở, làm giảm oxy máu và rối loạn nội tiết. Khi tăng cân, ngáy nhiều, mệt ban ngày và cương kém xuất hiện cùng chỉ số huyết áp, đường máu, mỡ máu bất thường, người bệnh cần được đánh giá bài bản thay vì tự xử lý tạm thời.

Không ít quý ông vì tự ti đã tìm đến thuốc xịt, thuốc uống cấp tốc không rõ nguồn gốc. Theo chuyên gia, đây là lựa chọn nguy hiểm, nhất là khi nền tảng tim mạch đã suy yếu. Thuốc hỗ trợ cương chỉ là giải pháp tạm thời và phải do bác sĩ chỉ định.

Xét nghiệm các chỉ số sức khỏe tại bệnh viện ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Muốn phục hồi bền vững, điều trị phải tập trung giảm mỡ nội tạng, cải thiện chuyển hóa. Người bệnh cần cắt giảm đồ ngọt, rượu bia, kiểm soát calo, duy trì vận động ít nhất 150 phút mỗi tuần, kết hợp tập tạ và cardio, đồng thời cải thiện giấc ngủ. Thực tế cho thấy, thay đổi lối sống nghiêm túc có thể giúp đảo ngược tình trạng và lấy lại phong độ.

Tại Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, các bác sĩ từng tiếp nhận bệnh nhân 34 tuổi, tăng 4,5 kg sau thời gian tiệc tùng, bỏ tập. Khám cho thấy BMI 28,1, vòng eo 97 cm, huyết áp 142/90 mmHg, mỡ máu và đường huyết tăng, testosterone buổi sáng giảm, kèm ngủ ngáy to.

Theo bác sĩ Duy, đây là điển hình rối loạn cương do tăng cân nhanh và rối loạn chuyển hóa. Bệnh nhân được yêu cầu không lạm dụng thuốc hỗ trợ tức thời mà tập trung giảm vòng bụng, cắt rượu bia, kiểm soát huyết áp, duy trì tập luyện tối thiểu 3 buổi mỗi tuần trong 8-12 tuần đầu. Khi các chỉ số chuyển hóa ổn định và nội mô mạch máu phục hồi, chức năng sinh lý mới có thể cải thiện từ gốc.

Lê Phương