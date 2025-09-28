Honeywell Air Compact KJ650 - máy lọc không khí tích hợp đèn UV

Honeywell Air Compact KJ650 có giá 20,9 triệu đồng, nằm trong phân khúc cao cấp nhất hiện nay trên thị trường, cùng với Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09 hay G PuriCare 360 Alpha Double. Sản phẩm có thiết kế dạng hộp chữ nhật lạ mắt với vỏ được phủ lớp sơn màu kim loại với khả năng chống tia UV, phù hợp với nhiều không gian nội thất.
Honeywell Air Compact KJ650 có giá 20,9 triệu đồng, nằm trong phân khúc cao cấp nhất hiện nay trên thị trường, cùng với Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09 hay G PuriCare 360 Alpha Double. Sản phẩm có thiết kế dạng hộp chữ nhật lạ mắt với vỏ được phủ lớp sơn màu kim loại với khả năng chống tia UV, phù hợp với nhiều không gian nội thất.
Phần lõi lọc được bố trí ở phía dưới, nắp đậy sử dụng cơ chế gắn bằng nam châm. Hãng sử dụng một khóa lõi lọc dạng vòng màu đỏ ở phía trên, chỉ cần xoay để tháo lắp và thay thế.
Phần lõi lọc được bố trí ở phía dưới, nắp đậy sử dụng cơ chế gắn bằng nam châm. Hãng sử dụng một khóa lõi lọc dạng vòng màu đỏ ở phía trên, chỉ cần xoay để tháo lắp và thay thế.
Bộ lọc gồm phần chính là lõi lọc Hepa H13, theo nhà sản xuất có thể chặn 99,97% các hạt có kích thước 0,3 micron, bao gồm bụi mịn PM2.5, phấn hoa, nấm mốc, virus kết hợp cùng bộ lọc carbon có khả năng lọc, hấp thụ Formaldehyde, mùi và VOC (hợp chất hữu cơ dễ bay hơi).
Máy còn một lưới lọc thô giúp chặn bụi kích thước lớn, tóc, lông thú. Lưới này có thể rửa và tái sử dụng giống các lưới lọc trên máy lạnh giúp tăng tuổi thọ lõi lọc chính. Honeywell cho biết lõi lọc trên thiết bị của hãng có độ bền 6-8 tháng, cao hơn mức 3-6 tháng thường thấy.
Bộ lọc gồm phần chính là lõi lọc Hepa H13, theo nhà sản xuất có thể chặn 99,97% các hạt có kích thước 0,3 micron, bao gồm bụi mịn PM2.5, phấn hoa, nấm mốc, virus kết hợp cùng bộ lọc carbon có khả năng lọc, hấp thụ Formaldehyde, mùi và VOC (hợp chất hữu cơ dễ bay hơi).
Máy còn một lưới lọc thô giúp chặn bụi kích thước lớn, tóc, lông thú. Lưới này có thể rửa và tái sử dụng giống các lưới lọc trên máy lạnh giúp tăng tuổi thọ lõi lọc chính. Honeywell cho biết lõi lọc trên thiết bị của hãng có độ bền 6-8 tháng, cao hơn mức 3-6 tháng thường thấy.
Điểm độc đáo của sản phẩm là tích hợp đèn UV để khử khuẩn. Người dùng còn có thể đặt đồ dùng nhỏ như smartphone và sử dụng như một thiết bị tiệt trùng gia dụng. Kết hợp cùng lõi lọc, model này có khả năng loại bỏ 98% vi khuẩn đạt 98% trong vòng một giờ. Độ bền đèn UV lên tới 12.000 giờ, khoảng 18 tháng hoạt động liên tục. Người dùng có thể tháo rời đèn và chỉ thay thế lõi lọc nếu không thường xuyên mở chức năng khử khuẩn này.
Điểm độc đáo của sản phẩm là tích hợp đèn UV để khử khuẩn. Người dùng còn có thể đặt đồ dùng nhỏ như smartphone và sử dụng như một thiết bị tiệt trùng gia dụng. Kết hợp cùng lõi lọc, model này có khả năng loại bỏ 98% vi khuẩn đạt 98% trong vòng một giờ. Độ bền đèn UV lên tới 12.000 giờ, khoảng 18 tháng hoạt động liên tục. Người dùng có thể tháo rời đèn và chỉ thay thế lõi lọc nếu không thường xuyên mở chức năng khử khuẩn này.
Air Compact KJ650 có hiệu suất lọc và lưu lượng không khí tới 650 m3/h, phù hợp các không gian có diện tích lớn từ phòng từ 45 đến 78 m2. Do kích thước máy lớn, hãng trang bị đế với bốn bánh xe, giúp thuận tiện di chuyển đến các vị trí khác nhau.
Air Compact KJ650 có hiệu suất lọc và lưu lượng không khí tới 650 m3/h, phù hợp các không gian có diện tích lớn từ phòng từ 45 đến 78 m2. Do kích thước máy lớn, hãng trang bị đế với bốn bánh xe, giúp thuận tiện di chuyển đến các vị trí khác nhau.
Trên đỉnh máy là bộ phận điều khiển dạng cảm ứng với các đèn LED hiển thị thông tin cùng khe thổi gió. Model trang bị màn hình AQI hiển thị chất lượng không khí và cảm biến kép hồng ngoại cùng TVOC để đo chỉ số bụi PM2.5 và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong không khí theo thời gian thực. Chất lượng không khí được hiển thị bằng đèn báo đổi màu với màu xanh là tốt, vàng là trung bình và kém là đỏ.
Trải nghiệm thực tế với phòng diện tích khoảng 50 m2, khi bật máy, đèn cảnh báo vàng máy và mất khoảng 15 phút để lọc sạch không khí. Khi sử dụng với máy lạnh, model này giúp phân tán không khí đều và làm lạnh nhanh hơn, người dùng có thể sử dụng như một quạt khuếch tán gió, giúp tiết kiệm điện cho máy lạnh.
Người dùng có thể điều khiển thiết bị từ xa qua ứng dụng H Smart với 9 cấp độ làm sạch, ba chế độ hoạt động là tự động, thủ công và ngủ. Khi vận hành ở chế độ ngủ, đèn hiển thị sẽ tắt và độ ồn giảm xuống 23 dB, hầu như không phát ra tiếng động làm ảnh hưởng đến giấc ngủ. Ngoài ra, ứng dụng còn hiển thị % của lõi lọc, giúp người dùng dễ theo dõi để vệ sinh hay thay thế khi đến hạn.
Honeywell là công ty công nghệ và sản xuất của Mỹ. Ngoài cung cấp sản phẩm và giải pháp công nghệ cao từ hàng không vũ trụ, tự động hóa đến giải pháp năng lượng cho doanh nghiệp, chính phủ, công ty cũng nổi tiếng với sản phẩm tiêu dùng như thiết bị bảo hộ lao động, máy lọc không khí gia dụng, máy điều nhiệt thông minh…
Người dùng có thể điều khiển thiết bị từ xa qua ứng dụng H Smart với 9 cấp độ làm sạch, ba chế độ hoạt động là tự động, thủ công và ngủ. Khi vận hành ở chế độ ngủ, đèn hiển thị sẽ tắt và độ ồn giảm xuống 23 dB, hầu như không phát ra tiếng động làm ảnh hưởng đến giấc ngủ. Ngoài ra, ứng dụng còn hiển thị % của lõi lọc, giúp người dùng dễ theo dõi để vệ sinh hay thay thế khi đến hạn.
Honeywell là công ty công nghệ và sản xuất của Mỹ. Ngoài cung cấp sản phẩm và giải pháp công nghệ cao từ hàng không vũ trụ, tự động hóa đến giải pháp năng lượng cho doanh nghiệp, chính phủ, công ty cũng nổi tiếng với sản phẩm tiêu dùng như thiết bị bảo hộ lao động, máy lọc không khí gia dụng, máy điều nhiệt thông minh…