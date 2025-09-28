Honeywell Air Compact KJ650 - máy lọc không khí tích hợp đèn UV

Bộ lọc gồm phần chính là lõi lọc Hepa H13, theo nhà sản xuất có thể chặn 99,97% các hạt có kích thước 0,3 micron, bao gồm bụi mịn PM2.5, phấn hoa, nấm mốc, virus kết hợp cùng bộ lọc carbon có khả năng lọc, hấp thụ Formaldehyde, mùi và VOC (hợp chất hữu cơ dễ bay hơi).

Máy còn một lưới lọc thô giúp chặn bụi kích thước lớn, tóc, lông thú. Lưới này có thể rửa và tái sử dụng giống các lưới lọc trên máy lạnh giúp tăng tuổi thọ lõi lọc chính. Honeywell cho biết lõi lọc trên thiết bị của hãng có độ bền 6-8 tháng, cao hơn mức 3-6 tháng thường thấy.