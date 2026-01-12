Honda WN7 - môtô điện chào khách Việt

Mẫu nakedbike chạy điện lần đầu trưng bày tại Hà Nội, là dòng xe điện hai bánh cỡ lớn đầu tiên của hãng.

Trong sự kiện ra mắt Honda UC3 ngày 10/1, hãng xe Nhật Bản trưng bày loạt xe điện, trong đó có WN7 - lần đầu tiên giới thiệu tới khách Việt. WN7 là dòng nakedbike chạy điện, xe ra mắt thế giới lần đầu tiên vào tháng 9/2025 và hướng tới người dùng châu Âu.

Tên xe WN7 được lấy từ chữ W, từ concept xe máy điện Be the Wind, và N là viết tắt của Naked, trong khi số 7 đề cập đến phân khúc công suất- tương đương dòng xe 600 phân khối, hãng xe Nhật Bản chia sẻ.

Honda chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật của WN7 nhưng cho biết một số tính năng chính. WN7 trang bị môtơ điện kết hợp với bộ truyền động dây đai. Khối pin đặt ở vị trí gắn động cơ giống những mẫu xe phân khối lớn.

Đầu đèn xe thiết kế hầm hố, giống một chiến binh. Xe trang bị màn hình kỹ thuật số 5 inch, kết nối Honda RoadSync với điện thoại thông minh qua bluetooth, hỗ trợ nghe gọi, dẫn đường và các tiện ích khác. Hộc đồ dưới yên dung tích 20 lít.

WN7 có phạm vi hoạt động 130 km mỗi lần sạc đầy, theo công bố của Honda và sử dụng pin lithium-ion gắn cố định, hỗ trợ tại nhà và sạc nhanh. Xe đi kèm bộ sạc điện gia dụng với thời gian sạc đầy pin chưa đầy 3 giờ, trong khi bộ sạc nhanh 20-80% chỉ trong 30 phút.

Chưa ấn định ngày bán chính thức nhưng Honda đã niêm yết giá WN7 khoảng 17.700 USD tại châu Âu.

Lương Dũng