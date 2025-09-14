Honda Winner R thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam

Lâm ĐồngMẫu xe côn tay thể thao mới phát triển theo phong cách xe đua, lắp động cơ 150 phân khối, 3 phiên bản, giá 46,16-50,56 triệu đồng.

Hãng xe Nhật Bản Honda ra mắt Winner R thế hệ mới cho thị trường Việt Nam tại Đà Lạt, ngày 13/9. Winner R phát triển từ Winner ra mắt từ 2016. Mẫu xe côn tay thể thao thế hệ mới, chữ R trong tên xe là Racing - mang phong cách hay nhịp đập của đường đua.

Winner R thế hệ mới bán ba phiên bản, gồm Tiêu chuẩn giá 46,16 triệu đồng; Đặc biệt giá 50,06 triệu đồng; Thể thao giá 50,56 triệu đồng. Mức giá này không đổi so với thế hệ trước Winner X.

Honda Winner R thế hệ mới ra mắt tại Đà Lạt, Lâm Đồng ngày 13/9. Ảnh: Lương Dũng

Mẫu xe côn tay thể thao thế hệ mới của Honda mang thiết kế nam tính, phong cách thể thao. Chữ "R" trong tên xe là viết tắt của "Racing" - mang nhịp đập đường đua. Logo Winner X mới tạo hình sắc nét. Đầu xe tạo hình cá tính, trong khi phần thân sau thon gọn. Ốp yếm hai bên tinh gọn và mang tính khí động học. Yên xe kiểu phân tầng với thiết kế 2 tông màu mới. Xe sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng LED. Đèn pha mang công nghệ ánh sáng pha lê giúp tăng cường độ sáng. Cụm đèn hậu treo theo phong cách xe phân khối lớn.

Cụm đồng hồ kỹ thuật số kiểu âm bản, hiển thị đầy đủ thông tin xe. Cặp vành thiết kế thể thao mới. Bản Thể thao với dàn áo lấy cảm hứng từ "chiến binh đường đua" CBR1000RR-R. Bản Đặc biệt có màu lựa chọn, gồm Xanh-đen, Đen, Xám-đen, Đỏ-đen. Bản Tiêu chuẩn Đen-bạc và Đỏ-đen.

Winner R lắp động cơ một xi-lanh dung tích 150 phân khối, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử, DOHC, 4 van, hộp số 6 cấp. Xe trang bị bộ ly hợp chống trượt hai chiều (Assist & Slipper Clutch).

Ở hai bản cao, hãng xe Nhật Bản trang bị cho cả ba phiên bản của Winner R hệ thống khóa thông minh, cổng sạc usb-A kèm nắp chống nước ở phía trước, phanh ABS một kênh. Cả ba bản đều sử dụng phanh đĩa đơn ở cả bánh trước và bánh sau.

Theo kế hoạch, Honda Winner R mới sẽ bán ra thị trường Việt Nam từ ngày 23/9/2025. Xe bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km tùy điều kiện nào đến trước.

Trong sự kiện ở Đà Lạt, Honda còn trình làng hai mẫu xe mới, gồm ADV 350 lần đầu xuất hiện và Rebel 1100 phiên bản mới.

Lương Dũng