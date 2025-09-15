Honda Winner R thế hệ mới - bộ giáp mới cho trái tim cũ

Honda Winner R thế hệ mới ra mắt tại một sự kiện ở Đà Lạt (Lâm Đồng) ngày 13/9. Mẫu xe côn tay thể thao thế hệ mới của hãng xe Nhật Bản phát triển từ Winner ra mắt từ 2016.
Winner R thế hệ mới với chữ R (Racing) trong tên xe. Mẫu xe côn tay mới bán 3 phiên bản, giá 46,16-50,56 triệu đồng. Mức giá này không đổi so với thế hệ cũ là Winner X.
Đầu xe thiết kế cá tính. Cụm đèn pha LED mới và mang công nghệ ánh sáng pha lê giúp tăng cường độ sáng. Cụm đèn pha tích hợp đèn xi-nhan LED. Giảm xóc trước kiểu ống lồng, giảm chấn thủy lực.
Nếu so với những chiếc Winner đời đầu, mẫu xe côn tay giờ đây có vẻ ngoài mạnh mẽ và thể thao hơn khá nhiều.
Winner R 2026 có chiều dài x chiều rộng x chiều cao lần lượt là 2.013 x 725 x 1.075 mm và chiều dài cơ sở 1.277 mm. Độ cao yên 795 mm, khoảng sáng gầm 153 mm.
So với 2.019 x 727 x 1.104 mm của Winner X, kích thước Winner R thế hệ mới nhỏ hơn không đáng kể. Độ cao yên giữ nguyên, trong khi khoảng sáng gầm Winner R 2026 tăng thêm 2 mm so với thế hệ trước.
Winner R thế hệ mới thiết kế theo phong cách xe đua hơn Winner X. Xe có trọng lượng khô 124 kg, tăng 2 kg so với Winner X. Bình xăng giữ nguyên 4,5 lít.
Winner R lắp động cơ một xi-lanh dung tích 150 phân khối, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử, DOHC, 4 van, công suất 15,4 mã lực tại 9.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm tại 7.000 vòng/phút. Hộp số 6 cấp. Xe trang bị bộ ly hợp chống trượt hai chiều (Assist & Slipper Clutch).
Mặt đồng hồ kỹ thuật số dạng âm bản, hiển thị đầy đủ thông tin xe.
Theo công bố của nhà sản xuất, Winner R 2026 có mức tiêu thụ nhiên liệu 2,59 lít/100 km đường hỗn hợp.
Xe trang bị bánh trước với vành đúc thiết kế đa chấu, kích thước 17 inch, lốp trước 90/80 R17. Phanh đĩa đơn với kẹp phanh Nisin một piston, đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS một kênh.
Bộ yếm thiết kế thể thao, góc cạnh và mang tính khí động học, thừa hưởng từ những môtô thể thao.
Cả ba phiên bản của Winner R 2026 đều trang bị hệ thống khóa thông minh smartkey. Cổng sạc USB-A có nắp đậy chống nước tiện dụng cho những hành trình dài.
Yên xe thiết kế mới với hai tông màu, vuốt ngược về sau tạo hình thể thao, trang trí chỉ khâu màu đỏ tương phản.
Tay dắt thiết kế lại đặt chìm vào hai bên hông, trong khi thế hệ cũ đặt nổi ở trên. Phần tay dắt làm bằng kim loại chắc chắn.
Cụm đèn hậu LED và cặp xi-nhan LED thừa hưởng từ những mẫu xe phân khối lớn.
Bánh sau dùng vành 17 inch đa chấu, lốp 120/70 R17. Phanh đĩa đơn và bộ kẹp phanh Nisisn với một piston. Gắp đôi và giảm xóc đơn lò xo trụ. Ống xả thể thao.
Đối thủ của Winner vẫn là cái tên "truyền kiếp" Yamaha Exciter. Exciter có cả động cơ 150 và 155 phân khối với nhiều phiên bản, mức giá trải dài 45,8-55,2 triệu đồng.
Lương Dũng