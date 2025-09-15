Honda Winner R thế hệ mới - bộ giáp mới cho trái tim cũ

Honda Winner R thế hệ mới ra mắt tại một sự kiện ở Đà Lạt (Lâm Đồng) ngày 13/9. Mẫu xe côn tay thể thao thế hệ mới của hãng xe Nhật Bản phát triển từ Winner ra mắt từ 2016.

Winner R thế hệ mới với chữ R (Racing) trong tên xe. Mẫu xe côn tay mới bán 3 phiên bản, giá 46,16-50,56 triệu đồng. Mức giá này không đổi so với thế hệ cũ là Winner X.