Honda vinh danh nhân viên dịch vụ khách hàng xe máy năm 2025

Honda tổ chức vòng Chung kết hội thi Nhân viên dịch vụ khách hàng xuất sắc 2025, tìm ra các cá nhân xuất sắc tại hệ thống HEAD toàn quốc, hôm 29/10.

Hội thi được Honda Việt Nam tổ chức tại trụ sở chính của hãng tại tỉnh Phú Thọ, là hoạt động thường niên nhằm nâng trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên toàn quốc. Năm nay, hội thi có 5 hạng mục: Kỹ thuật trưởng, Kỹ thuật viên, Kỹ thuật viên xe cỡ trung (Mid-fun), nhân viên phụ tùng và nhân viên quan hệ khách hàng.

Đại diện Honda Việt Nam và các thí sinh tại hội thi. Ảnh: HVN

Trong đó, hạng mục Kỹ thuật viên Mid-fun được giới thiệu lần đầu vào năm ngoái, được hãng duy trì nhằm tìm ra đại diện xuất sắc, sẽ cùng thí sinh đạt giải hạng mục Kỹ thuật trưởng và Kỹ thuật viên tham dự hội thi ở cấp khu vực châu Á – Thái Bình Dương 2026, dự kiến tổ chức ở Indonesia.

Khởi động từ tháng 7, hội thi này thu hút sự tham gia của 6.101 kỹ thuật viên (KTV) và Kỹ thuật trưởng, 1.703 nhân viên phụ tùng và 1.190 nhân viên quan hệ khách hàng toàn quốc. Sau vòng thi Sơ loại lý thuyết và Thực hành, 50 cá nhân tiêu biểu được lựa chọn để vào vòng Chung kết, tổ chức ngày 29/10. Theo hãng, đây là dịp để các thí sinh thể hiện năng lực, tranh tài và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công việc hàng ngày.

Một kỹ thuật viên trong bài thi thực hành. Ảnh: HVN

Tại vòng Chung kết, các phần thi được thiết kế đa dạng với hình thức kiểm tra lý thuyết, xử lý tình huống và thuyết trình, giúp thí sinh phát huy kỹ năng chuyên môn, giao tiếp và tư duy phản biện. Sau một ngày tổ chức, hội thi đã vinh danh 13 thí sinh đạt thành tích cao nhất tại 5 hạng mục và 42 giải khuyến khích. Danh sách 13 thí sinh xuất sắc gồm:

STT Hạng mục Giải Thí sinh HEAD 1 Kỹ thuật trưởng xuất sắc Nhất Nguyễn Văn Lĩnh Hòa Bình Minh #1 Nhì Lưu Xuân Anh Toàn Trung #3 Ba Lê Hữu Đức Hồng Đức #6 2 Kỹ thuật viên xuất sắc Nhất Hoàng Văn Tuấn Song Tiến Thu #4 Nhì Nguyễn Văn Phú Hồng Đức #1 Ba Lê Quang Huy Tân Thành #3 3 Kỹ thuật viên Mid fun xuất sắc Nhất Lê Thanh Tuấn Tiến Thu #4 4 Nhân viên phụ tùng xuất sắc Nhất Nguyễn Huỳnh Bá Thịnh Hồng Đức #1 Nhì Phạm Thị Xuân Hồng Phát #2 Ba Phùng Xuân Thành Hòa Bình Minh #1 5 Nhân viên quan hệ khách hàng xuất sắc Nhất Nguyễn Lê Phương Nga Tiến Thu – Tường Phát – Tiến Đức Nhì Nguyễn Thị Mỹ Linh Kường Ngân Ba Huỳnh Thị Thùy Dung Quốc Tiến

Ngoài cúp và chứng nhận, các thí sinh còn nhận giải nhất (Sh Mode tiêu chuẩn), giải nhì (Air Blade 125 tiêu chuẩn), giải ba (Vision tiêu chuẩn), giải nhất Mid Fun (Wave RSX) và 42 giải khuyến khích là đồng hồ thông minh.

(Nguồn: Honda Việt Nam)