Honda Việt Nam vinh danh nhân viên dịch vụ khách hàng xuất sắc

15 nhân viên đạt giải trong hội thi Nhân viên Dịch vụ khách hàng xuất sắc của Công ty Honda Việt Nam, được trao thưởng hôm 17/10.

Hội thi Nhân viên Dịch vụ khách hàng xuất sắc là sự kiện thường niên nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn và chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân viên dịch vụ tại Honda. Họ gồm kỹ thuật viên, cố vấn dịch vụ, nhân viên quan hệ khách hàng đến nhân viên phụ tùng. Hội thi nhằm góp phần gia tăng sự hài lòng của khách hàng trên toàn hệ thống.

5 thí sinh đạt giải nhất ở các hạng mục, được trao giải hôm 17/10. Ảnh: Honda Việt Nam

Khởi động từ tháng 5, hội thi thu hút hơn 800 ứng viên từ các nhà phân phối Honda ôtô trên cả nước, tranh tài ở 5 hạng mục: nhân viên quan hệ khách hàng; cố vấn dịch vụ; kỹ thuật viên sửa chữa thân xe; kỹ thuật viên sơn; nhân viên phụ tùng.

Các phần thi được triển khai với đa dạng hình thức, tạo điều kiện cho thí sinh thể hiện điểm mạnh của bản thân. Sau hai vòng thi lý thuyết và thực hành, 45 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết tại Phú Thọ.Tại đây, họ thể hiện toàn diện năng lực qua các phần thi kiến thức, xử lý tình huống, thực hành và hùng biện, từ đó cho thấy sự chuyên nghiệp, sáng tạo và tinh thần phục vụ khách hàng tận tâm.

15 người đạt giải cao nhất vinh danh trong lễ trao giải. Ảnh: Honda Việt Nam

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, Honda Việt Nam vinh danh chọn ra các thí sinh đạt các giải nhất, nhì, ba ở 5 hạng mục. Mỗi giải thưởng gồm xe máy Honda như SH Mode, Air Blade và Vision, tượng trưng cho sự ghi nhận xứng đáng từ Honda Việt Nam. Ngoài ra, 30 thí sinh khác được trao giải Khuyến khích với phần thưởng là đồng hồ thông minh. Thông qua hội thi, Honda Việt Nam khẳng định cam kết không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ tại hệ thống nhà phân phối ôtô trên toàn quốc.

Văn Hà