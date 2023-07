Honda Việt Nam ưu đãi phí trước bạ cho 3 dòng xe

Hãng Nhật ưu đãi 100% phí trước bạ cho người mua CR-V, 50% cho Civic và Accord, kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, từ 5-31/7.

Mẫu xe nhận ưu đãi cao nhất trong chương trình là CR-V, mức 100% lệ phí trước bạ kèm gói bảo hiểm thân vỏ 1 năm, quà tặng từ nhà phân phối. Cộng thêm ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ, người dùng có thể tiết kiệm được đáng kể chi phí lăn bánh mẫu crossover 5+2 lắp ráp trong nước này.

Honda CR-V tại Việt Nam.

Từ khi ra mắt thị trường Việt Nam, CR-V là một trong những dòng xe chủ lực của Honda. Ở phiên bản hiện tại, mẫu crossover dùng động cơ tăng áp 1.5 Vtec Turbo, công suất 188 mã lực. Điểm nhấn là gói công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing, giúp bảo vệ cho người lái, người đi đường và các phương tiện xung quanh. Năm ngoái, CR-V nằm top 3 xe bán chạy trong phân khúc tại Việt Nam.

Honda Civic phiên bản RS.

Ngoài ra, người dùng mua Civic, Accord trong thời gian trên sẽ nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ hãng Nhật, kèm gói bảo hiểm thân vỏ 1 năm miễn phí, quà tặng từ các nhà phân phối.

Civic hiện đang ở thế hệ thứ 11, có điểm nhấn là hàng loạt công nghệ an toàn, hỗ trợ người lái. Cả ba phiên bản RS, G và E có gói hỗ trợ lái xe an toàn Honda Sensing với các tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, đèn chiếu sáng thích ứng, kiểm soát hành trình thích ứng... Civic mới lần đầu trang bị hệ thống thống báo xe phía trước khởi hành. Mẫu xe này đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

Mẫu sedan hạng C dùng động cơ 1.5 tăng áp, công suất 176 mã lực, sức kéo 240 Nm và hộp số vô cấp CVT. Xe bán ra với 3 phiên bản, E giá 730 triệu, G giá 770 triệu và RS giá 870 triệu.

Honda Accord phiên bản mới nhất tại Việt Nam.

Accord thuộc phân khúc sedan cỡ D, phiên bản nâng cấp mới nhất ra mắt tháng 12/2021, bổ sung gói công nghệ an toàn Honda Sensing gồm các tính năng như: phanh tự động, đèn chiếu sáng thích ứng, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo lệch và hỗ trợ giữ làn đường. Xe dùng động cơ 1.5 tăng áp, công suất 188 mã lực và sức kéo 260 Nm, hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Accord có 1 phiên bản, giá bán 1,319 tỷ đồng, đã bao gồm VAT.

Tuấn Vũ

Ảnh: HVN