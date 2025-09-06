Honda Việt Nam tung loạt ưu đãi cho khách mua ôtô

Hãng Nhật hỗ trợ cao nhất 30 triệu đồng cho khách bán ôtô cũ và mua ôtô mới tại hệ thống đại lý chính hãng, từ 1/8 đến 31/10.

Chương trình được Honda Việt Nam phối hợp hệ thống đại lý triển khai trên toàn quốc áp dụng cho người dùng mua các dòng xe mới gồm: CR-V, Civic, BR-V và HR-V. Theo đó, khi bán lại các mẫu ôtô cũ cho đại lý chính hãng, người dùng nhận thêm hỗ trợ tiền mặt để mua xe mới. Mức hỗ trợ 30 triệu đồng áp dụng cho CR-V, Civic và hỗ trợ 20 triệu đồng cho HR-V, BR-V.

CR-V bản cao cấp nhất tại Việt Nam. Ảnh: HVN

Trong tháng 9, Honda Việt Nam áp dụng ưu đãi lệ phí trước bạ cho các mẫu City, CR-V, Civic, BR-V và HR-V. City và Civic bản hybrid (năm sản xuất 2024) nhận mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Mức tặng 50% lệ phí trước bạ áp dụng: CR-V bản L/G; HR-V bản G; Civic bản RS/G và BR-V bản G; riêng Civic bản RS/G và BR-V bản G nhận thêm 1 năm bảo hiểm Honda.

Với BR-V bản L, hãng tặng 50% lệ phí trước bạ, 1 năm bảo hiểm Honda và áp dụng lãi suất 1,99% trong 12 tháng đầu. Với CR-V hybrid năm sản xuất 2024, người mua nhận 1 năm bảo hiểm Honda và lãi suất cố định 3,9% trong 6 tháng đầu. Các ưu đãi lãi suất được áp dụng cho người vay qua ngân hàng VP Bank và VIB, từ ngày 3-30/9. Trong đó, bảo hiểm Honda là sản phẩm được hãng này thiết kế riêng, gồm các giải pháp như sửa chữa, thay thế phụ tùng chính hãng ở đại lý, hỗ trợ phí thuê xe trong thời gian chờ sửa chữa, quy trình bồi hoàn thường nhanh chóng hơn...

Civic phiên bản hybrid. Ảnh: HVN

Điểm nhấn các dòng xe Honda tại Việt Nam

Trong chương trình ưu đãi tháng này, City là một trong những mẫu xe thành công của Honda tại Việt Nam. Ở phiên bản mới nhất, mẫu sedan cỡ B được tạo hình theo phong cách thể thao, nội thất bọc da ở bản RS và L, tích hợp các công nghệ an toàn chủ động của gói hỗ trợ lái xe Honda Sensing. Honda City mới được diễn đàn Otofun vinh danh "Xe được yêu thích nhất phân khúc gầm thấp 500-750 triệu đồng", tại sự kiện Xe của năm 2025.

Sedan cỡ B City bản RS. Ảnh: HVN

CR-V được Honda thiết kế theo phong cách thể thao, phiên bản e:HEV RS trang bị hệ thống 2 môtơ điện kết hợp động cơ đốt trong 2.0. Mẫu xe này từng nhận giải "Ôtô của năm" và "Ôtô của năm phân khúc crossover cỡ C" năm 2023, trong giải thưởng Car Awards do VnExpress tổ chức.

Ra mắt thế hệ thứ 11 tại Việt Nam hồi tháng 10 năm ngoái, Civic mang làn gió mới cho phân khúc sedan cỡ C, điểm nhấn là động cơ hybrid kết hợp DNA thể thao đặc trưng của hãng Nhật, hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái linh hoạt và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Phiên bản Honda Civic e:HEV được Otofun vinh danh giải thưởng "Xe triển vọng 2025" và "Xe được yêu thích nhất phân khúc gầm thấp 750 triệu – 1 tỷ" tại chương trình Xe của năm 2025.

BR-V thuộc phân khúc MPV cỡ B, trang bị động cơ 1.5 cho công suất 119 mã lực và gói hỗ trợ lái xe an toàn Honda Sensing trên mọi phiên bản, nhận đánh giá an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP.

HR-V tham chiến trong phân khúc crossover cỡ B tại Việt Nam, bán ra ba phiên bản đều có Honda Sensing, điểm nhấn là bản RS mang cá tính thể thao thú vị trong phân khúc. Xe có động cơ hybrid trên bản e:HEV RS bên cạnh động cơ xăng truyền thống ở bản L và G, dung tích 1.5 cho công suất 119 mã lực và sức kéo 145 Nm.

Quang Anh