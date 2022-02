Honda Việt Nam trồng hơn 1.000 cây xanh tại Thái Nguyên

Hơn 1.000 cây xanh đô thị được Honda Việt Nam tổ chức trồng mới trên diện tích 6,3 ha tại Công viên thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, hôm 28/2.

Sự kiện "Ngày hội Trồng cây 2022 – Cùng Honda giữ màu xanh Việt Nam" được tổ chức bởi Honda Việt Nam, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện huyện Võ Nhai (Thái Nguyên), cùng đông đảo người dân địa phương.

Ông Daiki Mihara, Tổng Giám đốc Honda Việt Nam tại sự kiện. Ảnh: HVN.

Hơn 1.000 cây xanh đã được trồng mới tại Công viên cây xanh thị trấn Đình Cả trong sự kiện này, trên diện tích 6,3 ha. Các loại cây đô thị được trồng gồm: muồng kim phượng, liễu rủ, lộc vừng, sao đen, hoa giấy... Đây là một trong những chuỗi hành động của Honda Việt Nam, hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh" giai đoạn 2021 – 2025 và Tết trồng cây 2022 của Chủ tịch nước.

Đại diện ban tổ chức kỳ vọng, số lượng cây xanh được trồng trong ngày hội này sẽ mang đến cảnh quan xanh hơn cho trung tâm huyện Võ Nhai, góp phần xây dựng cuộc sống xanh, mang lại bầu không khí trong lành cho người dân địa phương.

Đại diện Honda Việt Nam và các bên liên quan tại sự kiện. Ảnh: HVN.

"Thông qua hoạt động này, chúng tôi hi vọng góp phần chung tay cùng người dân, bảo vệ cây xanh tại Việt Nam, góp phần bảo vệ sức khỏe và cuộc sống "xanh" cho mọi người", ông Daiki Mihara, Tổng Giám đốc Honda Việt Nam nói tại sự kiện. "Đây là định hướng của chúng tôi khi gắn bó và đồng hành cùng người dân Việt Nam, nhằm tạo ra cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái cho mọi người".

Trước sự kiện này, Honda Việt Nam đã triển khai hai dự án trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch AR-CDM tại Hòa Bình và dự án trồng rừng sản xuất tại Bắc Kạn.

Tuấn Vũ