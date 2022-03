Honda Việt Nam trao học bổng cho sinh viên xuất sắc

Sáu sinh viên tại Hà Nội và TP HCM vừa nhận Học bổng Honda Việt Nam (Honda Award) sau 9 tháng tuyển chọn.

Sau ba vòng tuyển chọn, sáu sinh viên nhận học bổng gồm: Đào Hoàng Mai (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông), Đoàn Lê Thảo Vy (Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM), Nguyễn Ngọc Phương Trang (Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM) - thuộc khối Khoa học kỹ thuật; Hoàng Như Quỳnh (Đại học Luật Hà Nội), Đỗ Hoàng Phương Nhi và Trần Thị Ngân (cùng Đại học Ngoại Thương) - đại diện khối ngành khác.

Bạn Đào Hoàng Mai (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông), một trong 6 sinh viên nhận học bổng Honda 2021. Ảnh: BTC

Ba sinh viên thuộc khối khoa học kỹ thuật sẽ nhận 70 triệu đồng và một xe máy Honda Vision. Trong 4 năm kể từ khi nhận học bổng, ba sinh viên có cơ hội nhận thêm các khoản hỗ trợ khác, gồm: 235 triệu đồng khi tham gia nghiên cứu sau đại học hoặc tham gia thực tập tối thiểu một năm tại Nhật Bản; 165 triệu đồng khi tham gia thực tập tối thiểu 10 tuần đến dưới một năm tại Nhật Bản; 70 triệu đồng khi các tiếp tục trở lại Nhật để nghiên cứu sau đại học sau khi kết thúc khóa thực tập. Ngoài giải xuất sắc, Ban tổ chức còn trao 100 giải khuyến khích, mỗi giải là suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các sinh viên khối kỹ thuật.

Với sinh viên khối ngành khác, Honda Award cũng trao ba học bổng trị giá 20 triệu đồng và xe máy Honda Vision cùng 80 giải khuyến khích trị giá 8 triệu đồng.

6 gương mặt được trao Honda Award 2021. Ảnh: BTC

Khởi động từ tháng 9/2021, chương trình học bổng Honda Việt Nam 2021 đã nhận được 917 hồ sơ của các bạn sinh viên đến từ 18 trường đại học cà nước, thuộc nhiều chuyên ngành, đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học cũng như tích cực trong các hoạt động xã hội đã được gửi về văn phòng quản lý của Honda Award.

Sau vòng đánh giá hồ sơ diễn ra vào tháng 11/2021, 186 thí sinh xuất sắc bước tiếp vào vòng viết luận, với đề tài về các giải pháp cho xe máy tham gia giao thông tại đô thị lớn. Nhiều bạn thí sinh đã có những bài luận gây ấn tượng mạnh với Hội đồng tuyển chọn nhờ khả năng lập luận, phân tích cùng những dẫn chứng sát thực.

Sau vòng viết luận, 30 bạn thí sinh có kết quả tốt nhất tham dự vòng phỏng vấn. Tại đây, các thí sinh phải thể hiện khả năng tư duy, lập luận cũng như kỹ năng thuyết trình, giao tiếp trước hội đồng tuyển chọn. "Honda Việt Nam hi vọng, với tinh thần không ngừng khám phá và chấp nhận thử thách luôn hiện hữu ở các bạn sinh viên, Học bổng Honda sẽ là động lực thúc đẩy để các bạn tiếp tục hành trình chinh phục ước mơ, khẳng định bản thân và kiến tạo những giá trị nền tảng hữu ích cho tương lai", đại diện Honda Việt Nam chia sẻ.

Học bổng Honda (Honda Award) do Quỹ Honda thành lập nhằm tìm kiếm và nuôi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ sinh thái tại các nước đang phát triển trong khu vực châu Á bao gồm Việt Nam, Ấn Độ, Lào, Campuchia, Myanmar và Bangladesh. Tại Việt Nam, qua 15 năm, học bổng Honda đã được trao cho 146 thí sinh xuất sắc chuyên ngành khoa học và công nghệ thuộc các trường đại học lớn. Trong đó 44 thí sinh tiếp tục nhận được học bổng Y-E-S Plus là giai đoạn 2 của Honda Y-E-S để theo học thạc sĩ, tiến sĩ hoặc thực tập tại các trường đại học, viện nghiên cứu tại Nhật Bản. Nhiều bạn trong số đó đã và đang tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu hoặc công tác tại các viện, các trường đại học, các công ty lớn về khoa học, công nghệ tại Việt Nam, Nhật Bản và nhiều nước phát triển trên thế giới.

Năm 2020, HVN hợp tác với NISTPASS và Bộ Giáo dục và Đào tạo mở rộng quy mô Học bổng Honda Y-E-S và đổi tên thành Học bổng Honda (Honda Award). Theo đó, đối tượng tham gia và cơ cấu học bổng cũng thay đổi. Học bổng Honda hướng tới sinh viên 2 năm cuối hoặc mới tốt nghiệp trong năm 2021 thuộc 18 trường đại học thuộc khối khoa học công nghệ và khối các ngành nghề khác. Các thí sinh tham dự Học bổng Honda sẽ có cơ hội được trải nghiệm chương trình thực tập với môi trường làm việc tại Công ty Honda Việt Nam.

Hoàng Anh