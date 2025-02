Honda Việt Nam tổ chức đại hội Biker Rally Sơn La 2025

Đại hội Honda Biker Rally lần đầu tiên tổ chức tại miền Bắc, dự kiến quy tụ hơn 500 người đến từ các hội nhóm toàn quốc, diễn ra ngày 22-23/2 tại Mộc Châu.

Đại hội Honda Biker Rally năm nay đánh dấu lần đầu tiên tổ chức tại miền Bắc, diễn ra trong hai ngày 22 và 23/2 tại quảng trường 8/5, thị xã Mộc Châu. Sự kiện năm nay có chủ đề "All ride in one ride – Đa cung đường, đồng đam mê", dự kiến có hơn 500 người tham dự đến từ các CLB môtô, ôtô trên toàn quốc.

Người tham dự trong một Đại hội Honda Biker Rally. Ảnh: HVN

Sự kiện năm nay mở đầu với hai cung đường: Hà Nội – đèo Đá Trắng – Mộc Châu và Hà Nội – đèo Ba Khan – Mộc Châu, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị cho người tham dự. Khách hàng cũng có cơ hội tham quan những địa danh như thung lũng mận Nà Ka, hang Táu, thử thách kỹ năng lái xe với cung đường của bản Chiềng Hắc... Ban tổ chức cũng mang đến cuộc thi Mini Rally cho người sử dụng ôtô, hứa hẹn mang đến các phần thưởng hấp dẫn.

Tại sự kiện, khu trưng bày sẽ quy tụ các mẫu xe phân khối lớn mới nhất của Honda, gồm các mẫu Iconic, Classic, Adventure, Sport và Naked bike. Các mẫu ôtô của Honda cũng góp mặt như: CR-V e:HEV RS, Civic e:HEV Rs, Civic Type R. Người tham dự có cơ hội chiêm ngưỡng 2 dòng xe máy điện CUV e: và ICON e:, khám phá công nghệ E-Clutch mới, giao lưu cộng đồng +84 Honda Biker.

Người dùng xe máy Honda trong một sự kiện do hãng tổ chức. Ảnh: HVN

Sự kiện này cũng có các màn trình diễn stunt từ các thành viên chuyên nghiệp, thể hiện những pha drift ấn tượng. Cuộc thi Slow Race cũng mang đến thử thách, đòi hỏi kỹ năng kiểm soát tốc độ của các tay lái. Khu vực Bike Market có sự góp mặt của các thương hiệu phụ kiện, đồ chơi xe, thời trang, F&B, minigame... Khép lại ngày hội là tiệc tối ngoài trời, đêm nhạc giao lưu giữa các thành viên.

Khu vực trưng bày tại một sự kiện của Honda. Ảnh: HVN

Sự kiện sẽ mở cửa miễn phí từ 9h đến 20h ngày 22/2 và từ 9h đến 12h ngày 23/2, tại quảng trường 8/5, thị xã Mộc Châu.

(Nguồn: Honda Việt Nam)