Honda Việt Nam thúc đẩy hoạt động an toàn giao thông

Trong năm 2020, Honda Việt Nam phối hợp cùng cùng Cục Cảnh sát giao thông đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy giao thông an toàn.

Các hoạt động đào tạo được thực hiện bởi các hướng dẫn viên lái xe an toàn chuyên nghiệp của Honda Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm, đạt giải cao tại quốc tế. Chuỗi hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Honda Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông, ký ngày 21/2/2019.

Các chiến sĩ cảnh sát giao thông trong một buổi tập huấn lái xe phân khối lớn của Honda Việt Nam. Ảnh: HVN.

Hoạt động tập huấn, đào tạo nâng cao kỹ năng giảng dạy mô-tô phân khối lớn an toàn cho đội ngũ hướng dẫn viên của Cục Cảnh sát giao thông diễn ra với hai khóa đào tạo, 21 học viên. Tại đây, các học viên được truyền đạt kỹ năng giảng dạy, làm mẫu minh họa, bổ sung kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn nhằm nâng cao năng lực như: tư thế lái xe đúng, cua vòng, thăng bằng ván hẹp, phanh phản xạ...

Hoạt động tập huấn kỹ năng lái ôtô an toàn cho các chiến sĩ cảnh sát giao thông địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong tháng 10-11/2020, hãng này đã tổ chức bốn khóa học với gần 300 người tham dự, các thiết bị tiên tiến được sử dụng có máy mô phỏng hoạt động của túi khí, mô phỏng lái xe S-navi. Trong năm tới, giáo trình đào tạo của Honda Việt Nam sẽ chú trọng đến kỹ năng phán đoán và phòng tránh rủi ro, các kỹ năng lái xe như: cua vòng, tiến lùi cọc tiêu, cảm nhận không gian xe.

Bài tập cua vòng trong một buổi huấn luyện. Ảnh: HVN.

Hoạt động Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT trên cả nước được triển khai thông qua chuỗi sự kiện do Honda Việt Nam tổ chức, đã thúc đẩy giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trên cả nước. Hãng này phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, triển khai dự án trao tặng 2 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một, chương trình An toàn giao thông cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông toàn quốc.

Honda Việt Nam cũng soạn thảo và tư vấn nội dung phim Tôi yêu Việt Nam phiên bản mới, chương trình Thanh niên với Văn hóa giao thông, hội thị Hướng dẫn Lái xe an toàn... Hoạt động cung cấp dữ liệu, thông tin và phối hợp phân tích TNGT, cập nhật sửa đổi giáo trình đào tạo cũng được đẩy mạnh. Trong năm 2020, Cục Cảnh sát giao thông đã tư vấn cho Honda Việt Nam trong việc cập nhật, sửa đổi giáo trình đào tạo nhằm trang bị thêm thông tin, dữ liệu mới nhằm nâng cao kỹ năng lái xe an toàn cho các đối tượng học viên.

Hướng dẫn viên của Honda Việt Nam trong một buổi đào tạo. Ảnh: HVN.

Trong năm nay, Honda Việt Nam dự kiến sẽ tăng cường hoạt động chuyển giao đào tạo, nâng cao vai trò giảng dạy của cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát giao thông, đặc biệt là kỹ năng lái ôtô an toàn. Cục cũng sẽ phối hợp thường xuyên với Honda Việt Nam, xây dựng giáo trình và tài liệu giảng dạy "Tôi yêu Việt Nam" trong trường mầm non.

"Việc phối hợp hiệu quả và thường xuyên giữa Honda Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông một lần nữa cho thấy nỗ lực của các bên, sự cần thiết của việc phối hợp hoạt động giữa doanh nghiệp với các cơ quan của Chính phủ trong việc xây dựng một xã hội giao thông an toàn và văn minh ở Việt Nam", đại diện hãng nói.

Tuấn Vũ