Honda Việt Nam tặng 20.000 mũ bảo hiểm cho người dân

Chương trình "Cùng Honda chắp cánh tương lai" do Honda Việt Nam tổ chức đã trao hơn 150.000 mũ bảo hiểm cho người dân cả nước, sau 7 năm.

Năm nay, chương trình của Công ty Honda Việt Nam (HVN) sẽ trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm cho học sinh, sinh viên, thanh niên và người dân tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Cạn, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Bắc Giang, Thái Nguyên, Cà Mau ... Bên cạnh đó, một phần mũ bảo hiểm sẽ được sử dụng làm phần thưởng cho học sinh các cấp trong các chương trình giáo dục an toàn giao thông mà Honda Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bô Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Honda Việt Nam trao mũ bảo hiểm cho Đoàn viên thanh niên tại Thái Nguyên. Ảnh: HVN

Ngày 14/12 vừa qua, tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Honda cũng đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên về văn hóa giao thông với sự tham gia của gần 700 sinh viên và thanh niên trên địa bàn. Trong khuôn khổ của hoạt động này, Honda đã trao tặng 500 mũ bảo hiểm nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, tuyên truyền về lái xe an toàn để bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người xung quanh.

Đại diện HVN cho biết hoạt động được tổ chức với mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp, hướng đến mục tiêu về một "Cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái, nhân rộng niềm vui cho tất cả mọi người" như Tuyên bố 2030 mà Honda đã đề ra.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục duy trì các chương trình đào tạo trực tiếp cho Đoàn viên, thanh niên, lực lượng cảnh sát giao thông, khách hàng và người dân địa Phương. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này sẽ đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ ủy nhiệm trên toàn quốc triển khai các chương trình giáo dục về an toàn giao thông như "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ", "An toàn giao thông nụ cười ngày mai cho học sinh tiểu học, THCS, THPT".

Đại diện HVN trao 500 mũ bảo hiểm tại Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về văn hóa giao thông tại Thái Nguyên ngày 16/12. Ảnh: HVN

Đặc biệt, HVN còn phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình "Tôi yêu Việt Nam" phiên bản Vui giao thông trên truyền hình và trong trường mầm non. Đại diện HVN cam kết sẽ tiếp tục mang đến những sản phẩm, hoạt động giàu tính thực tiễn và ý nghĩa để góp phần tạo dựng một môi trường giao thông Việt Nam văn minh và an toàn.

"Cùng Honda chắp cánh tương lai" là chương trình được thực hiện dưới sự phối hợp của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam từ năm 2015. Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao ý thức đội mũ bảo hiểm của người dân trên cả nước khi tham gia giao thông, từ đó góp phần xây dựng một xã hội giao thông văn minh và an toàn. Theo đó, hàng năm, 20.000 chiếc mũ bảo hiểm sẽ được HVN trao tặng lồng ghép trong các chương trình giáo dục, tuyên truyền và hội thi về Kiến thức an toàn giao thông và Kỹ năng lái xe an toàn dành cho đa dạng các đối tượng bao gồm học sinh, sinh viên, thanh niên và người dân. Sau 7 năm, HVN đã trao tổng cộng 150.000 nón bảo hiểm cho người dân cả nước.

Hoài Phương