Honda Việt Nam sắp ra mắt CR-V hybrid bản nâng cấp

CR-V e:HEV bản nâng cấp lắp ráp tại nhà máy Honda Phú Thọ, dự kiến ra mắt thị trường đầu năm tới, bổ sung bản L giá dễ tiếp cận hơn.

Theo Honda Việt Nam, mẫu CUV hybrid phiên bản mới được hãng lắp ráp trong nước, sẽ ra mắt thị trường đầu năm tới. Ngoài phiên bản CR-V e:HEV RS, hãng dự kiến cung cấp tùy chọn hybrid cho phiên bản e:HEV L, tăng lựa chọn cho người dùng.

Honda CR-V phiên bản mới ra mắt lần đầu tại triển lãm Japan Mobility Show 2025. Ảnh: Honda

Hãng Nhật Bản chưa công bố chi tiết về những trang bị trên phiên bản lắp ráp trong nước, nhưng hứa hẹn sẽ tăng các tính năng. Lần đầu tiên CR-V sẽ có hệ thống chuyển số bằng nút bấm, thay vì cần số như hiện tại. Bản RS cao cấp nhất thay đổi một số chi tiết thiết kế ngoại thất, mang cá tính thể thao. Động cơ CR-V e:HEV sử dụng công nghệ hybrid với hai mô-tơ điện kết hợp động cơ đốt trong dung tích 2.0.

Cần số dạng nút bấm trên CR-V phiên bản mới. Ảnh: H

Hiện, CR-V phiên bản e:HEV được hãng nhập khẩu từ Thái Lan, trong khi bản động cơ xăng lắp ráp trong nước. "Honda Việt Nam xác định hybrid là dòng sản phẩm chủ lực trong giai đoạn chuyển tiếp sang điện hóa, đồng hành mục tiêu trung hòa carbon của Chính phủ", đại diện hãng cho biết.

Từ năm 2023 đến nay, hãng Nhật Bản liên tục ra mắt các phiên bản hybrid cho các dòng xe ở nhiều phân khúc, như CR-V e:HEV RS phân khúc CUV cỡ C, Civic e:HEV RS sedan cỡ C hay mẫu CUV cỡ B HR-V phiên bản e:HEV RS. Ngoài động cơ đốt trong truyền thống, các dòng hybrid của Honda tại Việt Nam trang bị thêm 2 môtơ kết hợp, giúp giảm mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 30%. Đặc biệt, các dòng xe Honda hybrid hiện tại đều có gói trang bị thể thao RS.

CR-V e:HEV RS phiên bản hiện tại ở Việt Nam. Ảnh: HVN

CR-V e:HEV RS là mẫu hybrid đầu tiên của Honda Việt Nam, ra mắt hồi tháng 10/2023. Mẫu CUV cỡ C trang bị động cơ xăng 2.0 (146 mã lực, 183 Nm) và hai môtơ điện công suất tương đương 181 mã lực. Tổng công suất của CR-V e:HEV RS là 204 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm. Hộp số loại e-CVT. Hệ dẫn động cầu trước.

CR-V cũng là mẫu xe mang về nhiều giải thưởng cho Honda Việt Nam, khi Car Awards do VnExpress tổ chức vinh danh CR-V là "Ôtô của năm 2023", hay Better Choice Awards trao giải "Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình" năm 2024 và "Xe hybrid của năm 2025".

Hiện, các đại lý Honda đã nhận đặt cọc CR-V e:HEV phiên bản mới, dự kiến đến tay người dùng từ tháng 2/2026. Giá bán chưa được hãng tiết lộ.

Quang Anh