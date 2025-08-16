Honda Việt Nam ra mắt Wave RSX Fi mới

Mẫu xe số được bổ sung hai phiên bản màu mới và bộ tem thiết kế lại, có ba phiên bản với giá khởi điểm từ 22,44 triệu đồng.

Honda Việt Nam giới thiệu mẫu Wave RSX Fi mới hôm 7/8 tại Hà Nội. Hai phối màu mới được hãng công bố là xám đen và đỏ đen, đi kèm bộ tem được thiết kế lại.

Phối màu mới của Wave RSX Fi. Ảnh: HVN

Là một trong những dòng xe số phổ thông, được nhiều người Việt ưa chuộng, Wave RSX Fi được hãng nâng cấp qua từng năm để đáp ứng nhu cầu của số đông người dùng, đặc biệt là giới trẻ. Phiên bản mới sở hữu nhiều đường nét thiết kế góc cạnh, mặt nạ trước có biểu tượng chữ V kết hợp đèn báo rẽ.

Logo 3D RSX dành cho bản thể thao lấy cảm hứng từ các dòng xe đua, kết hợp đường nét khoẻ khoắn dọc thân xe. Xe có thiết kế mặt đồng hồ kiểu thể thao, đèn hậu phía sau hướng lên trên tạo cảm giác thon gọn. Ba màu đỏ, xanh và trắng trên Wave RSX Fi mới được phối hài hoà trên mặt nạ và thân xe, tạo diện mạo cá tính.

Thiết kế phần đầu xe Wave RSX Fi 2025. Ảnh: HVN

Wave RSX Fi trang bị động cơ 110 cc, 4 kỳ, xi-lanh đơn với hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, mức tiêu hao nhiên liệu 1,56 lít/ 100 km, theo công bố của hãng. Xe tích hợp ổ khóa gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên chống gỉ sét. Hộc đựng đồ chứa được một mũ bảo hiểm nửa đầu cùng các vật dụng cá nhân khác.

Mẫu xe số được hãng định vị hướng đến nhóm người dùng trẻ. Ảnh: HVN

Wave RSX Fi 2026 bán ra tại các HEAD toàn quốc từ ngày 8/8 với ba phiên bản Tiêu chuẩn (22,44 triệu), Đặc biệt (24,04 triệu) và Thể thao (26,04 triệu đồng), đã bao gồm 10% VAT.

Quang Anh