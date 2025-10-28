Honda Việt Nam ra mắt Future 125 Fi mới

Mẫu xe số thay đổi thiết kế bộ tem, mặt đồng hồ lấy cảm hứng từ ôtô, tùy chọn 3 màu mới trên hai phiên bản, ra mắt hôm 28/10.

Ở phiên bản mới, Honda tiếp tục định vị Future là mẫu xe số cao cấp nhất của hãng tại Việt Nam. Logo trên xe được làm mới kiểu 3D, mặt đồng hồ lấy cảm hứng từ bảng điều khiển ôtô và đèn chiếu sáng LED luôn sáng. Một số chi tiết trên Future được mạ crôm.

Thiết kế Honda Future Fi 2026. Ảnh: HVN

Future Fi 125 2026 có ba màu mới, phối ở các chi tiết ốp khe gió, cánh gió trên bản Đặc biệt và Cao cấp. Bản Đặc biệt có màu bạc đen xám, phối ốp khe gió màu xám đậm. Bản Cao cấp có phối màu đen đỏ trắng và xám đen xanh. Xe tích hợp ổ khóa 4 trong một, gồm khóa điện, khóa cổ, khóa yên xe và khóa từ. Hộc đồ dưới yên có thể chứa một mũ bảo hiểm cả đầu, các vật dụng cá nhân.

Thiết kế mặt đồng hồ lấy cảm hứng từ ôtô. Ảnh: HVN

Mẫu xe số không thay đổi về trang bị động cơ so với phiên bản trước, loại 1 xi-lanh dung tích 125 cc phun xăng điện tử. Công suất 9,5 mã lực tại tua máy 7.500 vòng và mô-men xoắn tối đa 10,2 Nm. Hộp số tròn 4 cấp. Hệ thống trung hòa khí thải đáp ứng tiêu chuẩn Euro 3. Theo công bố từ nhà sản xuất, Future Fi 125 có mức tiêu hao nhiên liệu là 1,47 lít/100 km.

Honda Future Fi 125 phiên bản mới tại Việt Nam. Ảnh: HVN

Future 125 Fi 2026 có ba phiên bản Đặc biệt (xanh đen bạc, bạc đen xám), Cao cấp (đỏ đen trắng, xám đen xanh, trắng đen đỏ) và Tiêu chuẩn (xanh đen). Giá lần lượt 32,79 triệu, 32,29 triệu và 31,09 triệu đồng, đã bao gồm 10% VAT. Xe có chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Honda Việt Nam bán Future mới tại hệ thống HEAD toàn quốc từ ngày 9/11.

Quang Anh