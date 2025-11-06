Honda Việt Nam nhận giải tại cuộc thi khu vực

Đại diện Việt Nam giành chức vô địch hạng mục Kỹ thuật viên sửa chữa chung và Cố vấn dịch vụ, tại Hội thi Kỹ thuật viên xuất sắc châu Á - châu Đại Dương 2025.

Sự kiện được Honda tổ chức ngày 29-31/10 tại Indonesia cho lĩnh vực ôtô, tổ chức hai năm một lần, dành cho các kỹ thuật viên (KTV) từ các đại lý Honda ôtô ở các quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á, châu Đại Dương. Từ năm 2023, hội thi này bổ sung hạng mục Cố vấn dịch vụ. Năm nay, sự kiện quy tụ các thí sinh đến từ các khu vực: Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Philippines, Ấn Độ, Hàn Quốc, Pakistan và Việt Nam.

Đại diện Việt Nam được ban tổ chức vinh danh tại cuộc thi. Ảnh: HVN

Tại hội thi, Honda Việt Nam tham dự với 3 thí sinh ở hạng mục KTV sửa chữa chung và một thí sinh hạng mục Cố vấn dịch vụ. Kết quả, KTV Lương Trung Vinh (Honda Ôtô Long An - Tân An) vô địch hạng mục KTV sửa chữa chung và Võ Đăng Hiếu (Honda Ôtô Đà Nẵng - Hải Châu) vô địch hạng mục Cố vấn dịch vụ. Theo đó, hai đại diện Việt Nam sẽ tham gia Hội thi KTV Dịch vụ giỏi Thế giới (World Skills Contest) dự kiến tổ chức tại Nhật Bản vào năm 2027.

Tôn vinh các thí sinh đạt kết quả cao trong hội thi. Ảnh: HVN

Các hạng mục thi năm nay gồm phần Lý thuyết và Thực hành, được giám sát bởi ban giám khảo Honda châu Á - châu Đại Dương. Các thí sinh tham dự được tuyển chọn kỹ lưỡng trong nước. Đại diện Honda Việt Nam cho biết, thành tích trên là minh chứng cho chất lượng dịch vụ của hãng, khẳng định năng lực và bản lĩnh của đội ngũ nhân sự Việt Nam trong khu vực.

KTV Honda Việt Nam trong phần dự thi. Ảnh: HVN

"Sự kiện giúp nâng trình độ tay nghề KTV, khả năng giải thích và xử lý tình huống cho các Cố vấn dịch vụ, tạo điều kiện để thí sinh giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn", đại diện Honda Việt Nam nói.

(Nguồn: Honda Việt Nam)