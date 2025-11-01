Honda Việt Nam lắp ráp CR-V hybrid đầu năm 2026

Hãng Nhật Bản xác nhận sẽ lắp ráp trong nước mẫu xe hybrid đầu tiên tại nhà máy Phú Thọ, dự kiến xuất xưởng đầu năm 2026, hôm 31/10.

Honda Việt Nam cho biết, việc lắp ráp mẫu hybrid đầu tiên nhằm đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của người dùng, đồng thời đóng góp cho định hướng phát triển bền vững ngành công nghiệp ôtô trong nước.

Theo đó, CR-V phiên bản e:HEV sẽ được hãng lắp ráp tại nhà máy Honda Phú Thọ, thay vì nhập khẩu Thái Lan như hiện tại. Nhà máy này của Honda cũng đang lắp ráp các phiên bản máy xăng của CR-V và cung ứng cho thị trường trong nước. "Honda Việt Nam xác định hybrid là dòng sản phẩm chủ lực trong giai đoạn chuyển tiếp sang điện hóa, đồng hành mục tiêu trung hòa carbon của Chính phủ", đại diện hãng cho biết.

Honda CR-V e:HEV RS nhập khẩu Thái Lan. Ảnh: HVN

Từ năm 2023 đến nay, hãng Nhật Bản liên tục ra mắt các phiên bản hybrid cho các dòng xe ở nhiều phân khúc, như CR-V e:HEV RS phân khúc CUV cỡ C, Civic e:HEV RS sedan cỡ C hay mẫu CUV cỡ B HR-V phiên bản e:HEV RS. Ngoài động cơ đốt trong truyền thống, các dòng hybrid của Honda tại Việt Nam trang bị thêm 2 môtơ kết hợp, giúp giảm mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 30%. Đặc biệt, các dòng xe Honda hybrid hiện tại đều có gói trang bị thể thao RS.

CR-V e:HEV RS là mẫu hybrid đầu tiên của Honda Việt Nam, ra mắt hồi tháng 10/2023. Mẫu CUV cỡ C trang bị động cơ xăng 2.0 (146 mã lực, 183 Nm) và hai môtơ điện công suất tương đương 181 mã lực. Tổng công suất của CR-V e:HEV RS là 204 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm. Hộp số loại e-CVT. Hệ dẫn động cầu trước.

Từ khi ra mắt thị trường Việt Nam, CR-V là một trong những trụ cột doanh số của Honda, từng đạt giải thưởng "Ôtô của năm 2023" tại Car Awards do VnExpress tổ chức, hay "Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình", "Xe hybrid của năm" tại Better Choice Awards 2024 và 2025.

Hiện, Honda CR-V e:HEV RS có giá bán 1,259 tỷ đồng, đã bao gồm VAT.

Quang Anh