Honda vận hành tủ đổi pin xe máy điện tại Việt Nam vào 2026

Honda dự kiến vận hành tủ đổi pin Power Pack Exchanger e: tại Việt Nam từ 2026, phục vụ xe máy điện dùng pin hoán đổi.

Honda Power Pack Exchanger e: là hệ thống tủ đổi pin do Honda phát triển, được thương mại hóa từ năm 2022, đóng vai trò hạ tầng then chốt trong chiến lược điện hóa xe máy và phương tiện cỡ nhỏ. Với chiếc tủ này, người dùng có thể đến trạm và đổi pin đã sạc đầy chỉ trong vài phút, tương tự thời gian đổ xăng, thay vì phải chờ sạc hàng giờ.

Tủ đổi pin Honda Power Pack Exchanger e: trưng bày tại sự kiện ở TP HCM. Ảnh: Hồ Tân

Hệ thống tủ đổi pin này đã được triển khai thương mại tại Nhật Bản thông qua liên doanh Gachaco, do Honda cùng Kawasaki, Yamaha, Suzuki và ENEOS thành lập. Ngoài ra, mô hình tương tự cũng được Honda thử nghiệm và mở rộng tại Ấn Độ và một số thị trường châu Á, chủ yếu phục vụ xe máy điện, xe ba bánh điện và các dịch vụ vận tải đô thị, hướng đến mô hình pin dùng chung và dịch vụ thuê pin.

Về cấu tạo, Honda Power Pack Exchanger e: là tủ kim loại dạng module, gồm nhiều hộc pin vừa lưu trữ vừa sạc pin. Các hộc pin được thiết kế hơi nghiêng theo hướng công thái học, giúp người dùng thao tác thuận tiện hơn khi đặt hoặc nhấc pin, đồng thời giảm nguy cơ trượt rơi và tăng độ ổn định trong quá trình sạc. Mỗi hộc pin hoạt động độc lập, được kiểm soát bởi hệ thống quản lý pin (BMS) nhằm giám sát liên tục nhiệt độ, điện áp và dòng sạc, qua đó ngăn ngừa tình trạng quá nhiệt, quá dòng hoặc sạc không ổn định.

Tủ cũng được thiết kế để lắp đặt và vận hành ngoài trời, với kết cấu kín, chống bụi, chống nước và chịu được điều kiện thời tiết đô thị, phù hợp đặt tại đại lý, bãi xe hoặc khu dân cư.

Thao tác đổi pin đơn giản, thuận tiện cho người dùng. Ảnh: Hồ Tân

Bên trong tủ tích hợp bộ sạc AC-DC, các cảm biến nhiệt và điện áp cùng cơ cấu khóa cơ - điện tử nhằm đảm bảo an toàn. Hệ thống còn được kết nối với nền tảng quản lý đám mây của Honda, cho phép theo dõi trạng thái pin, điều phối pin sẵn sàng và quản lý người dùng theo thời gian thực. Tủ đổi pin cho phép thực hiện việc chuyển đổi pin chỉ trong vài phút. Việc sạc pin được kiểm soát tập trung giúp tối ưu vòng đời pin, hạn chế chai pin và nâng cao độ an toàn so với hình thức sạc tại nhà.

Các mẫu xe điện sử dụng pin hoán đổi của Honda tại thị trường Việt Nam là CUV e: ra mắt tháng 10/2024, và xe giao hàng Benly e:, được đưa vào vận hành từ năm 2021 thông qua hợp tác với Vietnam Post và Lotteria. Honda Việt Nam cho biết dự kiến đưa vào vận hành tủ đổi pin từ đầu năm tới.

Hiện tại, Honda có 18 đại lý hỗ trợ đổi pin khắp cả nước cho xe máy điện CUV e:, nhưng các đại lý sử dụng sạc đơn nguyên bản, không phải tủ đổi pin trên.

Honda vận hành tủ đổi pin tại Việt Nam vào 2026 Cách đổi pin với tủ Honda Power Pack Exchanger e:. Video: Hồ Tân

Tại Việt Nam, mô hình đổi pin xe máy điện không mới nhưng đến nay vẫn chưa phổ biến. VinFast từng thử nghiệm đổi pin từ năm 2020 với các mẫu Ludo, Impes và Klara S, song dừng lại vào cuối 2022 do nhu cầu thấp. Đến năm 2024, trước sự tăng trưởng của xe máy điện và nhu cầu sạc nhanh từ nhóm chạy dịch vụ, hãng quay lại mô hình này thông qua đối tác V-Green, với kế hoạch mở rộng mạnh mạng lưới trạm đổi pin và ra mắt các mẫu xe hỗ trợ hoán đổi pin.

Bên cạnh VinFast, Selex Motor là doanh nghiệp duy trì mô hình đổi pin liên tục từ năm 2023, tập trung vào nhóm giao hàng với hàng trăm trạm đang vận hành và kế hoạch mở rộng quy mô. Ngoài ra, TMT cũng dự kiến tham gia lĩnh vực này từ năm 2025 với các trạm đổi pin đặt tại cây xăng, dù chi tiết lộ trình chưa được công bố.

Hồ Tân