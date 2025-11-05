Honda V3R 900 E-Compressor - môtô mới mang động cơ siêu nạp

Mẫu nakedbike mới trang bị bộ siêu nạp điện kết hợp với động cơ xăng V3 900 phân khối, lần đầu ra mắt thế giới.

Hãng xe Nhật Bản Honda ra mắt nguyên mẫu V3R 900 E-Compressor tại triển lãm xe máy EICMA 2025 tại Milan, Italy với điểm nhấn là động cơ V3 900 phân khối thế hệ mới của Honda với bộ siêu nạp điện. Cỗ máy V3 có góc nghiêng 75 độ, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này đi kèm với bộ nén điện tử giúp tăng cường khí nạp theo nhu cầu, tạo mô-men xoắn mạnh mẽ ngay cả ở vòng tua thấp. Hãng xe Nhật Bản tuyên bố động cơ mới này mang hiệu suất tương đương cỗ máy 1.200 phân khối, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu và sạch hơn.

Nguyên mẫu V3R 900 E-Compressor phát triển dựa trên nakedbike CB1000R và từng giới thiệu tại EICMA 2024. Khung sườn xe dạng lưới mắt cáo. Xe trang bị đèn pha LED, đèn định vị LED, đèn hậu LED.

Theo giới truyền thông Italy, concept mới là bước đi táo bạo của Honda trong nỗ lực hướng tới cái mà hãng gọi là "niềm vui di chuyển tự do và thú vị", một phần trong tầm nhìn 2030.

Honda khẳng định, thiết kế của nguyên mẫu V3R 900 E-Compressor sẽ tăng cường bảo vệ môi trường, nhờ bộ nén hoạt động để tăng công suất và mô-men xoắn ở những thời điểm cần thiết nhất. Động cơ mới V3R 900 E-Compressor sẽ nhẹ hơn, phản ứng nhanh hơn.

Honda chưa ngày chính thức cho việc sản xuất hàng loạt V3R 900 E-Compressor, nhưng sự kiện tại EICMA 2025 là một tuyên bố về hãng sẵn sàng tập trung vào đổi mới. Sản phẩm mới này còn mang ý nghĩa về kỹ thuật tương lai của dòng xe thể thao.

Triển lãm xe máy EICMA 2025 diễn ra từ ngày 6-10/11 tại Milan, Italy.

