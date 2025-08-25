Honda ưu đãi trả góp 0% cho xe máy, xe điện

Honda Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại hè "Chốt đơn Honda - Săn quà cực đã", với loạt quà tặng công nghệ cùng ưu đãi trả góp lãi suất 0%.

Chương trình áp dụng cho xe máy và xe gắn máy điện, diễn ra trên toàn hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) và các cửa hàng xe máy tổng hợp.

Mẫu xe Vision được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Ảnh: Honda

Khi mua xe, khách hàng có cơ hội nhận nhiều quà tặng công nghệ và voucher phụ kiện hoặc lựa chọn trả góp 0%. Các dòng xe số như Wave Alpha, Blade và RSX được tặng voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng hoặc voucher phụ kiện 600.000 đồng.

Khách hàng mua xe Vision có thể chọn một trong 3 ưu đãi: hai voucher thẻ điện thoại tổng trị giá một triệu đồng, đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Fit 3 hoặc lựa chọn trả góp 0%. Người mua Winner X có cơ hội nhận điện thoại Samsung Galaxy A06, trong khi SH125i và SH160i được tặng tai nghe Samsung Galaxy hoặc voucher phụ kiện 1,6 triệu đồng.

Với mẫu xe điện Icon e:, khách hàng nhận voucher phụ kiện 2 triệu đồng hoặc được hỗ trợ trả góp 0%. Theo đại diện nhãn hàng, ưu đãi trả góp 0% là giải pháp tài chính linh hoạt, giúp người dùng giảm áp lực thanh toán ban đầu mà vẫn đảm bảo kế hoạch chi tiêu hợp lý.

Xe máy điện ICON e: được nhiều học sinh ưa chuộng: Ảnh: Honda

Chương trình được Honda thiết kế phù hợp với từng nhóm khách hàng. Các mẫu xe số như Wave Alpha, Blade, RSX đáp ứng nhu cầu kinh tế của sinh viên, người thu nhập trung bình. Vision nhỏ gọn, dễ vận hành, hướng đến nhân viên văn phòng và phái nữ, nay có thêm lựa chọn trả góp hoặc quà tặng công nghệ. Winner X dành cho người đam mê tốc độ, trong khi SH125i và SH160i hướng tới khách hàng tìm kiếm sự đẳng cấp. Với nhóm quan tâm xu hướng xanh, Icon e: mang lại giải pháp tiết kiệm chi phí, thân thiện môi trường đồng thời dễ tiếp cận hơn nhờ chính sách trả góp 0%.

Mẫu xe Honda Wave RSX 2026 mới ra mắt. Ảnh: Honda

Theo đại diện Honda, chương trình không chỉ là hoạt động tri ân khách hàng mà còn hỗ trợ người tiêu dùng tối ưu chi phí trong bối cảnh nhu cầu di chuyển mùa hè tăng cao, mang lại lợi ích thiết thực cho người sử dụng.

Minh Ngọc