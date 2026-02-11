Honda ưu đãi hàng chục triệu đồng cho 3 dòng xe

Honda City và Civic e:HEV RS nhận mức giảm 50% lệ phí trước bạ, CR-V phiên bản L và G (VIN 2025) giảm 80 triệu đồng, áp dụng trong tháng 2.

Chương trình ưu đãi giá bán được Honda Việt Nam áp dụng tại hệ thống nhà phân phối ôtô trên toàn quốc. Ngoài mức giảm trực tiếp vào giá bán, người mua xe trả góp qua VP Bank hoặc VIB sẽ nhận mức lãi suất cố định 0% trong 12 tháng, khi mua Civic e:HEV RS VIN 2025. Các dòng xe khác nhận hỗ trợ trả góp 6,3% trong 12 tháng đầu.

Honda City phiên bản cao cấp nhất trên đường phố. Ảnh: HVN

Ngoài ra, người dùng bán ôtô Honda đã qua sử dụng (từ 1/1 đến 31/3), đồng thời ký hợp đồng, hoàn tất thủ tục mua xe mới (trong tháng 2), sẽ nhận các mức giảm tiền mặt 20 triệu đồng (HR-V, BR-V) hoặc 30 triệu đồng (CR-V, Civic).

Các dòng xe trong ưu đãi của Honda Việt Nam

Honda City phiên bản mới tại Việt Nam được hãng nâng cấp theo hướng thể thao và cá tính hơn, sở hữu gói công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn Honda Sensing trên toàn bộ các phiên bản. Các tính năng đáng chú ý gồm: bộ vành thiết kế mới, nội thất bọc da (bản RS và L), hệ thống kết nối Honda Connect (bản RS). Mẫu sedan cỡ B của Honda đoạt giải thưởng "Xe được yêu thích nhất phân khúc gầm thấp 500-700 triệu đồng", do Otofun tổ chức.

Các dòng xe Honda trong một hành trình trải nghiệm. Ảnh: HVN

Honda CR-V thế hệ hiện tại ra mắt Việt Nam từ tháng 10/2023, thuộc thế hệ thứ 6. Các phiên bản xăng dùng động cơ 1.5 tăng áp, công suất 188 mã lực. Toàn bộ phiên bản CR-V đều có hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến Honda Sensing. Đây là mẫu xe từng nhận hai giải thưởng "Ôtô của năm 2023" và "Ôtô của năm phân khúc crossover cỡ C" tại Car Awards do VnExpress tổ chức.

Honda Civic e:HEV RS sử dụng động cơ hybrid. Ảnh: HVN

Ở thế hệ thứ 11, Civic mang đến trải nghiệm sedan thể thao đặc trưng DNA của Honda, với động cơ hybrid kết hợp hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Phiên bản Civic e:HEV RS dùng động cơ đốt trong 2.0 kết hợp mô tơ hybrid, công suất tối đa 200 mã lực. Đây là dòng xe nhận 2 giải thưởng "Xe triển vọng 2025" và "Xe được yêu thích nhất phân khúc gầm thấp 750 triệu – 1 tỷ đồng", do Otofun tổ chức.

Quang Anh