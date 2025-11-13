Honda ưu đãi 100% phí trước bạ nhiều dòng xe

City, Civic e:HEV RS, BR-V L và HR-V G giảm 100% lệ phí trước bạ, nhiều mẫu Honda giảm 50% kèm quà tặng, áp dụng trong tháng 11.

Trong tháng này, Honda Việt Nam áp dụng loạt ưu đãi tiền mặt, giảm giá 50-100% lệ phí trước bạ, kèm quà tặng cho khách mua 8 dòng xe, tại hệ thống đại lý chính hãng.

Mức giảm 100% lệ phí trước bạ có City, Civic e:HEV RS (năm sản xuất 2024), BR-V L và HR-V G. Honda CR-V phiên bản L và G giảm 80 triệu đồng. Civic (bản RS, G) và HR-V (bản e:HEV RS, L) giảm 50% lệ phí trước bạ, tặng kèm 1 năm bảo hiểm thương hiệu Honda. BR-V G nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Các ưu đãi trên áp dụng cho người ký hợp đồng, hoàn tất thủ tục mua xe trong tháng 11. Mức áp dụng chung là 10% lệ phí trước bạ.

Xe Honda đã qua sử dụng tại một đại lý chính hãng. Ảnh: HVN

Mức ưu đãi hàng chục triệu đồng được Honda Việt Nam triển khai tại hệ thống nhà phân phối U-Select, cung cấp dịch vụ mua bán, trao đổi ôtô Honda đã qua sử dụng. Theo đó, người dùng bán lại xe Honda đã qua sử dụng và lên đời các dòng xe mới, sẽ nhận mức ưu đãi theo từng mẫu xe.

Cụ thể, chương trình này áp dụng cho các dòng xe mới gồm: CR-V, Civic, BR-V và HR-V. Mức ưu đãi tiền mặt 30 triệu đồng áp dụng cho CR-V và Civic, trong khi HR-V và BR-V nhận ưu đãi 20 triệu đồng. Chương trình áp dụng cho khách bán ôtô Honda đã qua sử dụng cho nhà phân phối chính hãng, từ ngày 1/10 đến 31/12, đồng thời ký hợp đồng và hoàn tất thủ tục nhận xe mới từ ngày 1-30/11.

Tại thị trường Việt Nam, các đại lý phân phối chính hãng đang dần tích hợp hệ thống mua bán xe đã qua sử dụng, hỗ trợ người dùng nâng cấp các dòng xe mới nhất. Honda gia nhập thị trường này từ tháng 4, thông qua hệ thống nhà phân phối ủy quyền U-Select. Các mẫu xe cũ bán ra tại đây được hãng cam kết và phân loại dựa trên 185 hạng mục chi tiết theo chuẩn Honda toàn cầu.

Điểm nhấn các dòng xe Honda trong chương trình

Trong ưu đãi tháng này của Honda Việt Nam, CR-V là một trong những dòng xe đáng chú ý. Mẫu crossover được hãng thiết kế theo phong cách thể thao, đặc biệt phiên bản e:HEV RS trang bị hệ thống 2 môtơ điện kết hợp động cơ đốt trong 2.0. Mẫu xe này từng nhận giải "Ôtô của năm" và "Ôtô của năm phân khúc crossover cỡ C" năm 2023, trong giải thưởng Car Awards do VnExpress tổ chức.

CR-V bản cao cấp nhất tại Việt Nam. Ảnh: HVN

Honda City tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ 5 với thiết kế mang chất sedan thể thao trong phân khúc, nội thất bọc da ở bản RS và L, tích hợp các công nghệ an toàn chủ động của gói hỗ trợ lái xe Honda Sensing trên tất cả phiên bản. Hệ thống kết nối Honda Connect trang bị trên bản RS. Đầu tháng 10, mẫu xe này được vinh danh ở hạng mục "Xe gia đình của năm dưới 600 triệu đồng", tại giải thưởng Better Choice Awards 2025.

Ra mắt thế hệ thứ 11 tại Việt Nam hồi tháng 10 năm ngoái, Civic mang làn gió mới cho phân khúc sedan cỡ C, điểm nhấn là động cơ hybrid kết hợp DNA thể thao đặc trưng của hãng Nhật, hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái linh hoạt và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Phiên bản Honda Civic e:HEV được Otofun vinh danh giải thưởng "Xe triển vọng 2025" và "Xe được yêu thích nhất phân khúc gầm thấp 750 triệu – 1 tỷ" tại chương trình Xe của năm 2025.

Civic phiên bản hybrid. Ảnh: HVN

BR-V thuộc phân khúc MPV cỡ B, trang bị động cơ 1.5 cho công suất 119 mã lực và gói hỗ trợ lái xe an toàn Honda Sensing trên mọi phiên bản, nhận đánh giá an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP.

HR-V tham chiến trong phân khúc crossover cỡ B tại Việt Nam, bán ra ba phiên bản đều có Honda Sensing, điểm nhấn là bản RS mang cá tính thể thao thú vị trong phân khúc. Xe có động cơ hybrid trên bản e:HEV RS bên cạnh động cơ xăng truyền thống ở bản L và G, dung tích 1.5 cho công suất 119 mã lực và sức kéo 145 Nm.

Quang Anh