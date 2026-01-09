Honda UC3 - tân binh xe máy điện giá 4.200 USD

Thái LanMẫu xe máy điện mới lắp pin cố định, phạm vi hoạt động 122 km, tốc độ tối đa 80 km/h, ba chế độ lái.

Hãng xe Nhật Bản Honda ra mắt UC3 - mẫu xe máy điện mới cho thị trường Thái Lan, quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á ngày 9/1. UC3 có giá 4.200 USD. Sau đó, hãng có thể giới thiệu UC3 tại Việt Nam trong thời gian tới.

UC3 là mẫu xe máy điện sử dụng pin lắp cố định, công suất tương đương mẫu xe động cơ đốt trong phân khúc 110 phân khối. Xe phát triển dựa trên ý tưởng "Intelligent Urban Life Partner" (người bạn đồng hành thông minh trong cuộc sống đô thị).

UC3 sử dụng pin LFP gắn cố định và đầu tiên của Honda. Theo công bố của hãng, pin cho phạm vi hoạt động 122 km mỗi lần sạc đầy. Xe sử dụng chuẩn sạc CHAdeMO dành cho xe hai bánh. Honda cung cấp hai bộ sạc: 450 W và 1.200 W, tương ứng với thời gian sạc theo bảng dưới:

Thời gian sạc (ước tính) 450 W 1.200 W 0-100% 9 giờ 4 giờ 20-80% 5 giờ 2 giờ

Honda trang bị cho UC3 môtơ điện gắn ở bánh xe, do hãng phát triển và sản xuất, cho công suất 8 mã lực. Xe có ba chế độ lái: Standard, Sport, ECON, để phù hợp với các điều kiện lái và sở thích khác nhau. Ngoài ra, UC3 còn có chế độ lùi, giúp cho việc điều khiển dễ dàng hơn khi đỗ hoặc lùi xe.

Ngoại hình UC3 hoàn thiện với những đường cong mềm mại từ trước ra sau, tập trung ở phần đuôi xe. Xe trang bị đèn pha nằm ngang đặc trưng, lần đầu tiên áp dụng trên mẫu xe máy điện của Honda, chiếc WN7. Đèn hậu LED dạng uốn cong. Sàn để chân rộng và tay lái đặt cao cho tư thế ngồi thoải mái.

Cùng với việc ra mắt UC3, hãng xe Nhật Bản còn mở rộng cơ sở hạ tầng trạm sạc cho xe máy điện lắp pin cố định tại các đại lý chính hãng ở Thái Lan. Hãng tiếp tục tăng số lượng trạm sạc CHAdeMO cho xe máy tại các đại lý và các trung tâm mua sắm trong và xung quanh Bangkok.

Honda sản xuất UC3 tại nhà máy ở Thái Lan từ tháng 12/2025, cung cấp cho Thái Lan và Việt Nam. Dự kiến, UC3 sẽ lắp ráp tại Việt Nam trong năm 2026 nhưng nhà sản xuất không tiết lộ thời điểm cụ thể.

Lương Dũng