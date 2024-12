Honda tung ưu đãi cho các dòng xe dịp cuối năm

Người mua Honda CR-V, City, BR-V, HR-V và Accord nhận loạt ưu đãi từ hãng và nhà phân phối, Accord nhận mức hỗ trợ 250 triệu đồng, từ nay đến 28/1/2025.

Chương trình ưu đãi được Honda Việt Nam triển khai cùng hệ thống Nhà phân phối chính hãng trên toàn quốc, áp dụng cho 5 dòng xe đang bán ra. Mẫu xe nhận hỗ trợ cao nhất trong chương trình là Honda Accord với mức 250 triệu đồng, kèm các ưu đãi riêng từ nhà phân phối.

Honda City phiên bản cao cấp nhất. Ảnh: Lương Dũng

Mẫu sedan cỡ B Honda City nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, giá bán từ dưới 500 triệu đồng. Điểm nhấn của City trong phân khúc là thiết kế theo hướng thể thao, sở hữu các công nghệ trong gói an toàn Honda Sensing ở tất cả các phiên bản. Năm ngoái, City là mẫu xe đạt giải thưởng Ôtô của năm 2023 phân khúc xe gầm thấp cỡ B do VnExpress tổ chức.

Honda CR-V cũng nhận ưu đãi trong chương trình lần này, giá bán sau ưu đãi khởi điểm hơn 900 triệu đồng với số lượng giới hạn ở các đại lý. Thế hệ thứ 6 của CR-V ra mắt hồi tháng 10/2023, nhận hai giải thưởng danh giá tại Car Awards do VnExpress tổ chức: Ôtô của năm toàn thị trường và Ôtô của năm phân khúc crossover cỡ C.

Ở thế hệ mới, Honda CR-V gây ấn tượng nhờ thiết kế phong cách thể thao, sử dụng động cơ tăng áp 1.5 VTEC, công suất 188 mã lực. Các điểm nhấn khác của mẫu crossover cỡ C có: hệ thống kết nối Honda Connect, công nghệ an toàn Honda Sensing...

Honda CR-V e:HEV RS tại Hà Nội. Ảnh: HVN

Honda BR-V phiên bản L và HR-V G cùng nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, hãng tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ ôtô cùng các ưu đãi ở đại lý. BR-V sở hữu cấu hình 5+2, trang bị động cơ 1.5 DOHC i-VTEC, công suất 119 mã lực, có tính năng an toàn của gói Honda Sensing trên mọi phiên bản. Bản L có thêm hệ thống quan sát làn đường Honda LaneWatch. Xe đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP.

Ở thế hệ thứ hai, HR-V có kích thước lớn hơn, phiên bản RS mang đậm cá tính thể thao so với đối thủ trong phân khúc. Tương tự các dòng xe khác của Honda, HR-V sở hữu các công nghệ an toàn từ gói Honda Sensing. Năm 2022, HR-V được vinh danh ở 2 giải thưởng gồm Ôtô của năm 2022 phân khúc B-SUV do VnExpress tổ chức và Xe được yêu thích nhất do OtoFun, Otosaigon tổ chức.

Với người dùng mua trả góp, hãng Nhật Bản áp dụng mức lãi suất cố định 5,8% trong 12 tháng đầu, khi vay qua ngân hàng VP Bank, hoàn tất thủ tục mua xe từ 6-31/12.

Honda SH phiên bản mới. Ảnh: HVN

Ngoài ôtô, Honda Việt Nam cũng tung ưu đãi cho khách mua các dòng xe máy Wave Alpha, Blade, Wave RSX, Future, Vision, LEAD, Air Blade 125/160, Vario 125, SH125i/160i/350i, Sh Mode, cơ hội tham gia vòng quay may mắn trúng 3.100 xe Sh Mode, Vision và Wave Alpha. Nếu không tham gia quay hoặc không trúng thưởng, người mua sẽ nhận các phần quà giá trị khác. Chương trình này áp dụng từ 1/12/2024 đến hết ngày 28/1/2025.

Tuấn Vũ