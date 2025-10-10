Honda tung loạt ưu đãi cho khách mua ôtô tháng 10

Các dòng xe Honda nhận ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ, người dùng đổi xe cũ nâng đời xe mới nhận thêm tiền mặt đến 30 triệu đồng, áp dụng trong tháng 10.

Trong tháng tri ân của Honda Việt Nam, hãng này tung loạt chính sách nhằm đón đầu xu hướng mua sắm xe dịp cuối năm, khi đa số các dòng xe đều nhận ưu đãi. Mức ưu đãi cao nhất 100% lệ phí trước bạ áp dụng cho các dòng xe: City, Civic e:HEV RS (năm sản xuất 2024), BR-V L và HR-V G.

CR-V bản L và G nhận mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Civic RS/G, BR-V G và HR-V e:HEV RS/L ngoài ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, người dùng sẽ nhận thêm một năm bảo hiểm Honda miễn phí. Chương trình này áp dụng cho người dùng ký hợp đồng, hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 1-31/10.

HR-V thuộc phân khúc crossover cỡ B. Ảnh: HVN

Ngoài ưu đãi trên, người dùng bán lại xe cũ cho hãng và mua xe mới sẽ nhận các mức hỗ trợ tiền mặt khác nhau. Cụ thể, mức cao nhất 30 triệu đồng dành cho CR-V và Civic. Mức 20 triệu đồng áp dụng cho HR-V và BR-V. Chương trình này áp dụng cho khách bán xe cũ cho nhà phân phối Honda ôtô (từ 1/9 đến 30/11), đồng thời hoàn tất thủ tục mua xe mới (từ 1-31/10).

Các dòng xe trong ưu đãi

Honda City tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ 5 với thiết kế mang chất sedan thể thao trong phân khúc, nội thất bọc da ở bản RS và L, tích hợp các công nghệ an toàn chủ động của gói hỗ trợ lái xe Honda Sensing trên tất cả phiên bản. Hệ thống kết nối Honda Connect trang bị trên bản RS. Đầu tháng 10, mẫu xe này được vinh danh ở hạng mục "Xe gia đình của năm dưới 600 triệu đồng", tại giải thưởng Better Choice Awards 2025.

Đại diện Honda Việt Nam (giữa) tại một lễ trao giải. Ảnh: HVN

CR-V phiên bản mới ra mắt thị trường Việt Nam hồi tháng 10/2023, thuộc thế hệ thứ 6. Mẫu crossover cỡ C được Honda thiết kế theo phong cách thể thao, phiên bản e:HEV RS trang bị hệ thống 2 môtơ điện kết hợp động cơ đốt trong 2.0. Các bản còn lại dùng động cơ 1.5 tăng áp, công suất 188 mã lực. Toàn bộ phiên bản CR-V đều có hệ thống hỗ trợ lái xe Honda Sensing. Mẫu xe này từng nhận giải "Ôtô của năm" và "Ôtô của năm phân khúc crossover cỡ C" năm 2023, trong giải thưởng Car Awards do VnExpress tổ chức. Tại Better Choice Awards 2025, CR-V e:HEV RS cũng nhận giải "Xe hybrid của năm".

Ra mắt thế hệ thứ 11 tại Việt Nam hồi tháng 10 năm ngoái, Civic mang làn gió mới cho phân khúc sedan cỡ C, điểm nhấn là động cơ hybrid kết hợp DNA thể thao đặc trưng của hãng Nhật, hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái linh hoạt và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Phiên bản Honda Civic e:HEV được Otofun vinh danh giải thưởng "Xe triển vọng 2025" và "Xe được yêu thích nhất phân khúc gầm thấp 750 triệu - 1 tỷ" tại chương trình Xe của năm 2025.

Ba dòng xe Honda trong một chương trình trải nghiệm. Ảnh: HVN

BR-V thuộc phân khúc MPV cỡ B, trang bị động cơ 1.5 cho công suất 119 mã lực và gói hỗ trợ lái xe an toàn Honda Sensing trên mọi phiên bản, nhận đánh giá an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP.

HR-V tham chiến trong phân khúc crossover cỡ B tại Việt Nam, bán ra ba phiên bản đều có Honda Sensing, điểm nhấn là bản RS mang cá tính thể thao thú vị trong phân khúc. Xe có động cơ hybrid trên bản e:HEV RS bên cạnh động cơ xăng truyền thống ở bản L và G, dung tích 1.5 cho công suất 119 mã lực và sức kéo 145 Nm.

Quang Anh