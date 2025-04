Honda tung loạt ưu đãi các dòng ôtô tháng 4

CR-V, Civic và BR-V được Honda Việt Nam ưu đãi cao nhất 50% lệ phí trước bạ, 1 năm bảo hiểm thân vỏ và hỗ trợ lãi suất ngân hàng khi mua trả góp.

Chương trình ưu đãi trong tháng 4 được Honda Việt Nam kết hợp hệ thống nhà phân phối toàn quốc triển khai. Theo đó, mức hỗ trợ cao nhất áp dụng cho Civic phiên bản RS và G, năm sản xuất (VIN) 2024, nhận 50% lệ phí trước bạ và một năm bảo hiểm thân vỏ.

Honda CR-V e:HEV RS tại Việt Nam. Ảnh: HVN

Civic hybrid và CR-V hybrid cùng nhận mức ưu đãi một năm bảo hiểm thân vỏ. Ngoài ra, toàn bộ các dòng xe trong chương trình này gồm: CR-V e:HEV RS, Civic e:HEV RS, Civic RS và G, BR-V sẽ hưởng mức lãi suất cố định 3,9% trong 12 tháng đầu, khi khách mua vay qua ngân hàng VP Bank hoặc VIB.

Đại diện Honda Việt Nam cho biết, mức giảm được tính theo lệ phí trước bạ 10%, khách mua xe hưởng khuyến mãi này sẽ không hưởng thêm các ưu đãi khác theo thỏa thuận trước đó, trừ khi có sự chấp thuận từ nhà phân phối của hãng.

Tại Việt Nam, CR-V là một trong những mẫu xe tạo điểm nhấn trong phân khúc crossover cỡ C. Thế hệ thứ 6 của mẫu xe này ra mắt hồi tháng 10/2023, sử dụng động cơ tăng áp 1.5 VTEC, công suất 188 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/ phút. Gói công nghệ an toàn Honda Sensing có mặt trên toàn bộ các phiên bản. CR-V từng nhận giải "Ôtô của năm" và "Ôtô của năm phân khúc crossover cỡ C" trong năm 2023, trong giải thưởng Car Awards do VnExpress tổ chức.

Honda Civic e:HEV RS trên đường phố. Ảnh: HVN

Ra mắt thế hệ thứ 11 tại Việt Nam hồi tháng 10 năm ngoái, Civic mang làn gió mới cho phân khúc sedan cỡ C, điểm nhấn là động cơ hybrid kết hợp DNA thể thao đặc trưng của hãng Nhật, hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái linh hoạt và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Phiên bản Honda Civic e:HEV được Otofun vinh danh giải thưởng "Xe triển vọng 2025" và "Xe được yêu thích nhất phân khúc gầm thấp 750 triệu – 1 tỷ" tại chương trình "Xe của năm 2025".

BR-V thuộc phân khúc MPV cỡ B, trang bị động cơ 1.5 cho công suất 119 mã lực và gói hỗ trợ lái xe an toàn Honda Sensing trên mọi phiên bản, nhận đánh giá an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP.

Honda BR-V thuộc phân khúc MPV cỡ B. Ảnh: HVN

Đại diện Honda Việt Nam cho biết, chương trình ưu đãi trên cho các dòng ôtô được hãng áp dụng cho người mua ký hợp đồng, hoàn tất 100% thủ tục thanh toán trong tháng 4, tại hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc.

Tuấn Vũ