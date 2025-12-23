Honda trưng bày ôtô hybrid, xe máy điện tại Vietnam Mobility Show 2025

Honda mang tới các mẫu ôtô hybrid, xe máy điện cùng hoạt động lái thử, trải nghiệm tại triển lãm Vietnam Mobility Show 2025.

Tại Triển lãm phương tiện di chuyển Việt Nam - Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS) do VnExpress tổ chức, diễn ra trong 3 ngày 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, Honda tham gia với gian hàng tập trung giới thiệu các sản phẩm theo định hướng điện hóa, đồng thời đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm thực tế cho khách tham quan.

Honda HR-V HEV tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Ở khu vực trưng bày, Honda mang tới 4 mẫu xe gồm hai ôtô và hai xe máy. Trong đó, CR-V HEV và HR-V HEV là hai đại diện ở mảng ôtô hybrid, nhấn mạnh khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải so với các phiên bản động cơ đốt trong truyền thống.

Bên cạnh ôtô, gian hàng Honda còn trưng bày hai mẫu xe máy điện ICON e: và CUV e:. Đây là những sản phẩm thể hiện chiến lược mở rộng danh mục xe điện của hãng tại thị trường Việt Nam, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng phương tiện xanh, chi phí vận hành thấp ngày càng được người tiêu dùng quan tâm. ICON e: là mẫu xe điện cỡ nhỏ, hướng tới nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị, nhấn mạnh yếu tố gọn nhẹ, dễ điều khiển và chi phí sử dụng thấp. Trong khi đó, CUV e: đóng vai trò như một mẫu xe điện cao cấp, sở hữu kích thước lớn hơn, thiết kế hiện đại và hướng tới khả năng vận hành ổn định trên quãng đường dài hơn so với ICON e:.

Ngoài khu trưng bày, Honda có 8 xe phục vụ hoạt động lái thử đường công cộng, cho phép khách tham quan trực tiếp trải nghiệm khả năng vận hành, cảm giác lái cũng như các tính năng hỗ trợ trên xe trong điều kiện thực tế. Ngoài ra, khách tham quan còn có thể được tư vấn chọn xe và tham gia minigame tương tác tại gian hàng.

Vietnam Mobility Show 2025 là triển lãm ôtô, xe máy có quy mô lớn nhất trong năm tại Việt Nam. Sự kiện quy tụ 13 hãng ôtô và 2 thương hiệu xe máy cùng khoảng 10 thương hiệu phụ kiện, với hàng chục mẫu xe trưng bày, bao gồm xe xăng, hybrid, xe điện và xe hiệu suất cao.

Bên cạnh khu trưng bày, VnMS 2025 còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm như lái thử sa hình, lái thử đường bên ngoài, khu Motorsport với các màn trình diễn drift, gymkhana, khu chăm sóc xe, không gian cộng đồng và các hoạt động giải trí dành cho gia đình. Trong khuôn khổ triển lãm cũng diễn ra lễ trao giải Ôtô của năm 2025, thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và người tiêu dùng.

Sơ đồ triển lãm ngày 26-28/12.

