Honda Today - xe ga 50 phân khối hàng hiếm tại Việt Nam

Một doanh nghiệp tư nhân ở TP HCM nhập về lô hàng khoảng 20 chiếc Honda Today từ Trung Quốc. Xe có ba phiên bản, ứng với ba phong cách khác nhau, bao gồm: màu xám Special, vàng Premium và trắng Hello Today với huy hiệu nhân vật Hello Kitty.
Một doanh nghiệp tư nhân ở TP HCM nhập về lô hàng khoảng 20 chiếc Honda Today từ Trung Quốc. Xe có ba phiên bản, ứng với ba phong cách khác nhau, bao gồm: màu xám Special, vàng Premium và trắng Hello Today với huy hiệu nhân vật Hello Kitty.
Today là sản phẩm của liên doanh tại Trung Quốc - Sundiro Honda phát triển riêng cho thị trường này. Xe cũng có thời gian bán tại Nhật Bản. Năm 2016, mẫu xe này từng về Việt Nam cũng bằng đường nhập khẩu tư nhân, số lượng hạn chế.
Today là sản phẩm của liên doanh tại Trung Quốc - Sundiro Honda phát triển riêng cho thị trường này. Xe cũng có thời gian bán tại Nhật Bản. Năm 2016, mẫu xe này từng về Việt Nam cũng bằng đường nhập khẩu tư nhân, số lượng hạn chế.
Nhỏ gọn, kiểu dáng ngộ nghĩnh, Today là một sản phẩm có thiết kế "lạ" trong thị trường xe phổ thông ở Việt Nam. Kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt 1.626 x 658 x 1.048 mm, tức nhỏ hơn chiếc xe ga nhỏ nhất của Honda tại Việt Nam là Vision.
Nhỏ gọn, kiểu dáng ngộ nghĩnh, Today là một sản phẩm có thiết kế "lạ" trong thị trường xe phổ thông ở Việt Nam. Kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt 1.626 x 658 x 1.048 mm, tức nhỏ hơn chiếc xe ga nhỏ nhất của Honda tại Việt Nam là Vision.
Đèn chiếu sáng phía trước của xe đều dạng tròn và bóng halogen truyền thống. Ốp viền mạ crôm xung quanh đèn pha tạo điểm nhấn.
Đèn chiếu sáng phía trước của xe đều dạng tròn và bóng halogen truyền thống. Ốp viền mạ crôm xung quanh đèn pha tạo điểm nhấn.
Đồng hồ tốc độ dạng cơ truyền thống. Phía trên là hai nút đèn báo xi-nhan và đèn pha hoạt động.
Đồng hồ tốc độ dạng cơ truyền thống. Phía trên là hai nút đèn báo xi-nhan và đèn pha hoạt động.
Phần tay lái của Honda Today thiết kế đơn giản. Xe khởi động bằng nút đề bên tay lái phải hoặc cần đạp dự phòng bên trái người lái.
Là một dòng xe giá rẻ, phổ thông, các trang bị của Honda Today ở mức cơ bản. Xe trang bị chìa khóa cơ, móc treo đồ phía dưới tay lái, không có các cổng sạc cho điện thoại như hầu hết xe máy trên thị trường.
Là một dòng xe giá rẻ, phổ thông, các trang bị của Honda Today ở mức cơ bản. Xe trang bị chìa khóa cơ, móc treo đồ phía dưới tay lái, không có các cổng sạc cho điện thoại như hầu hết xe máy trên thị trường.
Trong số ba phiên bản, lựa chọn màu trắng có họa tiết Hello Kitty trang trí trên thân xe. Đây là một nhân vật hoạt hình hư cấu trong văn hóa Nhật Bản.
Trong số ba phiên bản, lựa chọn màu trắng có họa tiết Hello Kitty trang trí trên thân xe. Đây là một nhân vật hoạt hình hư cấu trong văn hóa Nhật Bản.
Phần yên xe cao 715 mm. Hai bản Premium và Hello Today có yên màu đen, trong khi bản Special có màu nâu. Dưới yên là cốp dung tích 22 lít.
Phần yên xe cao 715 mm. Hai bản Premium và Hello Today có yên màu đen, trong khi bản Special có màu nâu. Dưới yên là cốp dung tích 22 lít.
Cả hai bánh của Honda Today đều trang bị vành đúc, kích thước bánh chung là 80/100-10. Phuộc đi kèm loại ống lồng, phanh tang trống.
Cả hai bánh của Honda Today đều trang bị vành đúc, kích thước bánh chung là 80/100-10. Phuộc đi kèm loại ống lồng, phanh tang trống.
Today có phần đuôi vuốt nhọn. Đèn chiếu sáng phía sau cũng loại analog và thiết kế tròn cổ điển.
Today có phần đuôi vuốt nhọn. Đèn chiếu sáng phía sau cũng loại analog và thiết kế tròn cổ điển.
Sau yên, Today trang bị một baga để chở các vật dụng nhỏ. Trọng lượng tổng thể của xe khoảng 80 kg.
Sau yên, Today trang bị một baga để chở các vật dụng nhỏ. Trọng lượng tổng thể của xe khoảng 80 kg.
Động cơ của Honda Today dung tích 49 phân khối, công suất 3,7 mã lực, mô-men xoắn 3,5 Nm. Hộp số vô cấp, tốc độ tối đa 50 km/h và mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 1,8 lít/100 km.
Hiện đơn vị nhập khẩu chưa công bố giá bán của Honda Today. Tại Trung Quốc, xe có giá khoảng 840 USD.
Động cơ của Honda Today dung tích 49 phân khối, công suất 3,7 mã lực, mô-men xoắn 3,5 Nm. Hộp số vô cấp, tốc độ tối đa 50 km/h và mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 1,8 lít/100 km.
Hiện đơn vị nhập khẩu chưa công bố giá bán của Honda Today. Tại Trung Quốc, xe có giá khoảng 840 USD.
Phạm Trung