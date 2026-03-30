Honda tổ chức hội thi nhân viên bán hàng xuất sắc

Vòng chung kết hội thi lần thứ 17 được Honda Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, quy tụ hàng trăm người từ các nhà phân phối toàn quốc, hôm 27/3.

Hội thi do Honda Việt Nam tổ chức được khởi động từ tháng 2/2026, thu hút hơn 500 tư vấn viên sản phẩm và hơn 100 giảng viên đào tạo nội bộ, đến từ các Nhà phân phối Honda Ôtô toàn quốc.

Trải qua vòng sơ loại lý thuyết và bán kết, hội thi đã tìm ra 20 đội vào chung kết, mỗi đội gồm 1 tư vấn sản phẩm và 1 giảng viên đào tạo nội bộ. Hội thi được Honda Việt Nam thiết kế với đa dạng phần thi, giúp thí sinh thể hiện kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực tế về các mẫu ôtô Honda, quy trình bán hàng, công nghệ hybrid và chuỗi giá trị của hãng.

Sau một ngày tranh tài, Ban giám khảo đã vinh danh những cá nhân, nhà phân phối xuất sắc ở 3 hạng mục. Theo đó, hạng mục Nhân viên tư vấn sản phẩm có ba thí sinh, lần lượt đạt giải Nhất, Nhì và Ba gồm: Đỗ Trọng Tùng (Tây Hồ), Lê Trường Khánh (Đà Nẵng – Cẩm Lệ) và Phan Thị Thùy Trang (Bình Dương – Thuận An).

Các thí sinh được vinh danh ở hạng mục "Tư vấn sản phẩm xuất sắc". Ảnh: HVN

Hạng mục "Giảng viên đào tạo nội bộ" vinh danh ba thí sinh, lần lượt đạt giải Nhất, Nhì và Ba gồm: Phùng Thị Hải Yến (Tây Hồ), Bùi Minh Nhật (Đà Nẵng – Cẩm Lệ) và Đỗ Trung Nguyên (Hà Nội – Mỹ Đình).

Các thí sinh được vinh danh ở hạng mục "Giảng viên đào tạo nội bộ xuất sắc". Ảnh: HVN

Hạng mục "Nhà phân phối có thành tích xuất sắc" vinh danh các đại lý Honda Ôtô Tây Hồ (Quán quân), Honda Ôtô Đà Nẵng – Cẩm Lệ (Á quân 1) và Honda Ôtô Hà Nội – Mỹ Đình (Á quân 2).

Đại diện các Nhà phân phối Honda Ôtô được vinh danh ở hội thi. Ảnh: HVN

Đại diện Ban tổ chức cho biết, thông qua hội thi Honda Việt Nam muốn nâng chất lượng dịch vụ tại hệ thống đại lý toàn quốc, tăng trải nghiệm cho khách hàng. "Với sự chuẩn bị chu đáo và cống hiến của đội ngũ nhân viên, Honda Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế, niềm tin với khách hàng", đại diện hãng cho biết.

(Nguồn: Honda Việt Nam)