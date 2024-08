Honda tổ chức đào tạo lái xe cho 270 cảnh sát giao thông

Hà NamHonda Việt Nam phối hợp Cục Cảnh sát giao thông khởi động chuỗi chương trình tập huấn kiến thức, kỹ năng điều khiển ôtô cho cán bộ, chiến sĩ toàn quốc, hôm 12/8.

Sự kiện khởi động chuỗi chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng lái xe an toàn được Honda Việt Nam phối hợp Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) tổ chức tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo và sát hạch lái xe huyện Kim Bảng.

Các cán bộ, chiến sĩ cùng đại diện Honda Việt Nam tại lễ khai mạc. Ảnh: HVN

Trong năm nay, hãng xe Nhật Bản đặt mục tiêu tổ chức 9 khóa đào tạo cho khoảng 270 cán bộ, chiến sĩ CSGT trên toàn quốc. Trong đó có 1 khóa bồi dưỡng cho các Hướng dẫn viên của Cục CSGT và 8 khóa tập huấn, nâng cao kỹ năng lái ôtô an toàn. Đại diện Honda Việt Nam cho biết, tiền đề giúp nâng cao hiệu quả chuỗi tập huấn là việc chuyển giao chuyên môn cho các hướng dẫn viên của Cục CSGT.

"Thông qua khóa bồi dưỡng, Honda Việt Nam sẽ trực tiếp hướng dẫn, chuyển giao chuyên môn cho các hướng dẫn viên của Cục CSGT, giúp họ trang bị đủ kiến thức, kỹ năng và phương pháp giảng dạy lái xe an toàn, hiệu quả", đại diện hãng nói. "Từ đó, các hướng dẫn viên của Cục CSGT có thể chủ động đào tạo cho hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng trên toàn quốc".

Khóa đào tạo đầu tiên của năm 2024 có sự tham gia của 30 cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: HVN

Sau lễ khai mạc, khóa đào tạo và tập huấn đầu tiên diễn ra với sự tham gia của 30 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông, dưới sự hướng dẫn từ các hướng dẫn viên của Cục CSGT và Honda Việt Nam. Theo hãng này, khóa đào tạo này kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, sử dụng các tài liệu chuyên sâu, bám sát thực tế và tuân thủ quy trình bài bản do Honda Việt Nam hỗ trợ. Ban tổ chức kỳ vọng chương trình giúp các học viên nắm vững kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn.

Ở phần lý thuyết, người tham dự được đào tạo về dự đoán mối nguy, nguyên lý phản xạ với những tình huống nguy hiểm và khoảng cách an toàn khi di chuyển. Ngoài ra, họ được hướng dẫn cách kiểm tra xe, lên xuống xe an toàn, tư thế lái xe, điểm mù và kiểm soát không gian, cách ghép xe liên hoàn... Với phần thực hành, người tham dự trải nghiệm trực tiếp, luyện tập nội dung về kỹ thuật phanh trên đường trơn trượt, khẩn cấp và phản xạ với tình huống bất ngờ, luyện tập nâng cao với kỹ thuật cua vòng.

Mẫu xe Honda City trong phần thực hành trên đường trơn trượt. Ảnh: HVN

Sau khi tham gia 2 phần trên, người tham dự sẽ tham gia bài kiểm tra đánh giá kỹ thuật lái xe trong sa hình tổng hợp do Honda Việt Nam nghiên cứu. Đại diện hãng này đánh giá, chương trình tập huấn đầu tiên là tiền đề quan trọng cho sự thành công của chuỗi đào tạo, tập huấn an toàn giao thông cho các cán bộ, chiến sĩ trong ngành.

"Thông qua hoạt động này, chúng tôi tin rằng người tham dự sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để hoàn thành tốt công tác tuần tra, kiểm soát và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các tỉnh, thành trên toàn quốc", đại diện Honda Việt Nam nói. "Đây cũng là động lực để chúng tôi nỗ lực hơn nữa, chung tay cùng Chính phủ hướng tới mục tiêu không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045".

Honda Việt Nam phối hợp Cục CSGT (Bộ Công an) xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân, lực lượng cảnh sát giao thông từ năm 2008. Trong giai đoạn 2022-2024, hai bên sẽ tập trung vào các hoạt động chính gồm: đào tạo, tuyên truyền an toàn giao thông, phân tích dữ liệu tai nạn giao thông và các hoạt động phối hợp khác.

Tuấn Vũ