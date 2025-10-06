Honda tìm cách triển khai pin nhiên liệu trên Mặt Trăng

Hãng xe Honda và công ty Astrobotic đang hợp tác để khám phá khả năng sử dụng hệ thống pin nhiên liệu tái tạo nhằm duy trì nguồn điện trong những đêm dài trên Mặt Trăng.

Mô phỏng hệ thống cung cấp điện mặt trời tích hợp pin nhiên liệu tái tạo của Honda. Ảnh: Honda

Theo Autoweek, trong dự án hợp tác, pin nhiên liệu tái tạo (RFC) của Honda có thể được tích hợp vào hệ thống LunaGrid của Astrobotic, dịch vụ cung cấp điện dựa trên pin mặt trời. Hai công ty sẽ tiến hành nghiên cứu vị trí hạ cánh tiềm năng ở cực nam Mặt Trăng, đánh giá khả năng mở rộng quy mô của hệ thống cũng như quá trình kết hợp phần cứng và phần mềm.

Hoạt động của hệ thống tích hợp sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào Mặt Trời. Vào ban ngày trên Mặt Trăng (bằng hai tuần trên Trái Đất), tấm pin quang điện sẽ tách nước thành hydro và oxy. Thách thức chủ chốt trong thám hiểm Mặt Trăng là sống sót qua ban đêm kéo dài, khi nhiệt độ tụt xuống -253 độ C ở một số khu vực và pin mặt trời không hoạt động. RFC của Honda giải quyết vấn đề đó bằng cách lưu trữ hydro và biến đổi thành điện vào ban đêm, tạo ra phụ phẩm duy nhất là nước. Nước sau đó được tái chế qua hệ thống điện phân áp suất cao để tạo ra nhiều hydro hơn, hình thành chu kỳ năng lượng khép kín và bền vững.

Astrobotic sẽ cung cấp hệ thống cung cấp năng lượng mang tên Vertical Solar Array Technology (VSAT). Cụm pin VSAT được thiết kế để triển khai, tự căn chỉnh và quay về hướng Mặt Trời nhằm thu thập năng lượng tối đa, dự kiến đạt công suất lên tới 10 kilowatt. Công ty này cũng phát triển phiên bản XL có thể sản xuất nhiều điện gấp 5 lần. VSAT sẽ thu thập ánh sáng Mặt Trời vào ban ngày để vận hành hệ thống điện phân nước trong khi RFC biến đổi hydro lưu trữ thành điện vào ban đêm.

Trong dự án hợp tác, Honda và Astrobotic muốn tìm ra cách tích hợp các hệ thống của họ để phi hành gia, robot và trạm nghiên cứu khoa học có thể sử dụng điện vào ban đêm trên Mặt Trăng. Nghiên cứu về tính khả thi sẽ lập bản đồ mức độ tiếp xúc ánh sáng Mặt Trời ở các địa điểm hạ cánh tại cực nam, mô phỏng chu kỳ hoạt động trong năm của hệ thống sản xuất điện và lập mô hình về khả năng đáp ứng nhu cầu điện khác nhau khi kết hợp VSAT của Astrobotic và RFC của Honda.

Thành lập vào năm 2007, công ty Astrobotic ở Pittsburgh được biết đến với tàu đổ bộ Mặt Trăng Peregrine phóng đầu năm nay nhưng không hoàn thành nhiệm vụ. Công ty cũng phát triển hệ thống cung cấp điện và di chuyển trong mục tiêu xây dựng nền kinh tế Mặt Trăng.

Honda từ lâu đã đầu tư vào nghiên cứu và phát triển pin nhiên liệu nhưng đây là thỏa thuận đầu tiên của họ để biến công nghệ này thành hiện thực trên Mặt Trăng. Chế tạo phần cứng đủ bền để chịu điều kiện khắc nghiệt ngoài vũ trụ có thể giúp Honda nâng cấp sản phẩm dành cho người tiêu dùng trên Trái Đất.

An Khang (Theo Tech Crunch, Autoweek)