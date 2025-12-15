Honda tái sản xuất phụ tùng cho xe cổ

Heritage Works là chương trình mới của Honda nhằm hướng đến phục chế và tái sản xuất phụ tùng chính hãng cho các dòng xe kinh điển.

Hồi tháng 6 Honda đã công bố sáng kiến về một chương trình hỗ trợ những chủ sở hữu mẫu xe mang tính biểu tượng của hãng, khởi đầu với NSX thế hệ đầu tiên. Mới đây, hãng tiếp tục làm rõ kế hoạch này và chính thức đặt tên là Honda Heritage Works.

Honda Heritage Works gồm hai mảng chính, bao gồm Honda Heritage Parts (phụ tùng di sản) và Honda Restoration Service (dịch vụ phục chế). Chương trình hướng đến việc duy trì tính nguyên bản, chất lượng vận hành và giá trị sưu tầm của những mẫu xe Honda kinh điển.

Mẫu NSX trong thế hệ đầu tiên trong ảnh quảng cáo chương trình Honda Heritage Works. Ảnh: Honda

Ở mảng phụ tùng, Honda sẽ cung cấp hai nhóm sản phẩm. Nhóm thứ nhất là các linh kiện được phát triển và sản xuất mới để thay thế những phụ tùng nguyên bản đã ngừng kinh doanh. Các linh kiện này được cải tiến nhờ công nghệ, vật liệu và phương pháp sản xuất hiện đại, qua đó khắc phục những hạn chế từng tồn tại trên thiết kế ban đầu.

Nhóm thứ hai là phụ tùng di sản "Heritage" được tái sản xuất đúng theo vật liệu và quy trình chế tạo như bản gốc. Honda cho biết dòng phụ tùng di sản sẽ được phân phối toàn cầu thông qua hệ thống phụ tùng chính hãng tại từng quốc gia, tương tự các sản phẩm tiêu chuẩn hiện nay.

Bên cạnh phụ tùng, dịch vụ phục chế cũng được xem là điểm nhấn của Honda Heritage Works. Trước đó, Honda đã triển khai chương trình phục chế mẫu xe NSX, và trong thời gian tới, hoạt động này sẽ được mở rộng dưới tên gọi Honda Restoration Service, thực hiện tại nhà máy Takanezawa (Tochigi, Nhật Bản).

Dây chuyền sản xuất NSX thế hệ đầu tiên. Ảnh: Honda

Khách hàng có thể lựa chọn hai gói dịch vụ. Gói phục chế cơ bản tập trung vào các hạng mục ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành như động cơ và hệ thống treo. Trong khi đó, gói phục chế toàn diện bao gồm cả ngoại thất, nội thất và các hạng mục chi tiết, được thực hiện theo tình trạng thực tế của từng xe. Với ngoại thất, xe sẽ được tháo rời đến khung và sơn lại, nội thất được bọc lại ghế, hoàn thiện lại bảng táp-lô, táp-pi cửa và các chi tiết nhỏ khác.

Honda dự kiến bắt đầu nhận đăng ký từ các chủ xe NSX vào tháng 1 năm tới, với điều kiện xe được đưa về Nhật Bản để phục chế. Hiện hãng chưa công bố chi phí dịch vụ cũng như các mẫu xe khác sẽ được áp dụng trong thời gian tới.

Hồ Tân (theo The Drive)