Honda Super-ONE Prototype EV - xe hatchback điện cho châu Á

Mẫu hatchback cỡ nhỏ chạy điện phong cách thể thao, bán ra đầu tiên ở Nhật Bản trong 2026.

Hãng ôtô Nhật Bản Honda ra mắt Super-ONE Prototype EV - mẫu xe điện nhỏ gọn đầu tiên trên thế giới tại triển lãm Japan Mobility Show 2025. Super-ONE Prototype EV bán ra ở một số thị trường như Nhật Bản, châu Á và châu Đại dương. Trong khi ở thị trường Anh gọi là Super-N.

Nguyên mẫu Super-ONE phát triển dựa trên N-One e:kei kei mới của Honda được bán tại thị trường nội địa. Hãng xe Nhật Bản chưa công bố chi tiết hệ truyền động của Super-ONE, nhưng cho biết xe trang bị hộp số 7 cấp ảo và hệ thống kiểm soát âm thanh chủ động (Active Sound Control) - mô phỏng âm thanh động cơ. Việc chuyển số ảo và âm thanh lấy cảm hứng từ ICE khi chạy ở chế độ Boost.

Không chỉ tập trung vào người lái, Super-ONE còn nổi bật hơn so với Honda e. Ngoại hình thiết kế độc đáo, giống một mẫu xe độ cho triển lãm hơn. Mẫu xe điện mini sở hữu vòm bánh xe và cản hầm hố. Thậm chí còn có cả một cánh gió.

Nội thất trang bị ghế phong cách thể thao, bọc da màu đen, trắng, xám. Cụm đồng hồ kỹ thuật số nhỏ gọn và một màn hình giải trí kích thước lớn như những mẫu xe Honda khác.

Theo kế hoạch, bản sản xuất sẽ có mặt trên thị trường trong năm 2026, đầu tiên là tại Nhật Bản, sau đó đến các thị trường khác.

Triển lãm Japan Mobility Show 2025 diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản) từ 30/10-9/11.

Minh Vũ