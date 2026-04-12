Honda Super-N - kei-car điện bán ở châu Âu

AnhSuper-N kết hợp giữa dòng kei-car truyền thống, hộp số ảo, chế độ tăng công suất và năng lượng của những chiếc hatchback thể thao những năm 1980.

Honda Super-N, một chiếc kei-car thoát ly khỏi dòng xe truyền thống, sẽ đến Anh và châu Âu vào tháng 7 này với giá dưới 20.000 bảng Anh (khoảng 26.900 USD) và một sứ mệnh rõ ràng: ai đó có thể tận hưởng niềm vui ngay cả với công suất chỉ hai chữ số.

Super-N là phiên bản châu Âu của Super-One Nhật Bản, bản thân nó là sự phát triển mạnh mẽ của N series dành cho thị trường Nhật Bản của Honda, nhưng được pha trộn thêm nhiều yếu tố hoài cổ. Nó thừa hưởng phong thái từ chiếc City Turbo II huyền thoại với các vòm bánh xe lớn, cản trước hầm hố và đủ ấn tượng về mặt thị giác để khiến các mẫu xe điện dưới 20.000 bảng Anh khác như Dacia Spring trở thành nhàm chán.

Bên dưới thân hình nhỏ gọn (dài 3.590 mm), môtơ điện đặt phía trước cung cấp công suất 63-94 mã lực, với con số cao hơn được kích hoạt trong chế độ Boost.

Chế độ tăng tốc (Boost Mode) không chỉ đơn thuần là tăng công suất mà mang đến hộp số 7 cấp mô phỏng và tiếng động cơ, giống như chiếc Hyundai Ioniq 5 N. Ý tưởng là mang đến cho người lái trải nghiệm gần giống với những chiếc xe hatchback thể thao kiểu cũ, và thuyết phục những người hâm mộ xe động cơ đốt trong rằng xe điện giá cả phải chăng cũng có thể thú vị.

Phạm vi hoạt động tập trung chủ yếu vào thành phố, đến 320 km khi lái xe trong đô thị, mặc dù con số này giảm xuống còn 206 km khi kết hợp cả đô thị và đường cao tốc. Tuy nhiên, con số này được đánh giá là đủ cho nhu cầu hàng ngày, và đây cũng không phải là một chiếc xe chuyên chạy đường cao tốc.

Ở cabin, Super-N mang đến trải nghiệm lái thú vị với ghế hỗ trợ tốt, các điểm nhấn màu xanh lam và đèn chiếu sáng nội thất chuyển sang màu tím khi kích hoạt chế độ Boost. Honda cho biết hệ thống treo đã được tinh chỉnh đặc biệt cho đường xá ở Anh và châu Âu.

Khi bắt đầu được bán vào tháng 7, nhưng Super-N sẽ không dễ dàng chiếm lĩnh thị trường. Mẫu Twingo mới đầy phong cách của Renault cũng sẽ ra mắt tại châu Âu trong năm nay và sẽ có giá dưới 20.000 bảng Anh.

