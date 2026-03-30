Honda Super Cub phiên bản núi Phú Sĩ giá hơn 120 triệu đồng

Hồi tháng 10/2025, tại sự kiện Super Cub The Original Cub Meeting dành cho cộng đồng mê xe Cub tại Thái Lan, Honda trình làng Super Cub Fujisan 110, phiên bản đặc biệt lấy cảm hứng từ núi Phú Sĩ (Fujisan), một biểu tượng văn hóa Nhật Bản. Đến nay, mẫu xe này được một đơn vị tư nhân ở TP HCM đưa về nước với số lượng hạn chế.
Điểm đặc biệt nhất trên mẫu xe Cub của Honda là dàn áo phối màu xanh dương. Đi kèm là các tem dán ở ốp hông, vè chắn bùn phía trước với biểu tượng núi Phú Sĩ và mặt trời mọc.
Những chi tiết còn lại trên thân xe đều giữ nguyên như bản tiêu chuẩn. Xe chỉ sản xuất giới hạn 500 chiếc trên toàn thế giới.
Phần đầu xe, Honda trang bị kính chắn gió trong suốt. Đèn pha là loại LED toàn phần với định vị ban ngày ở giữa.
Đèn hậu và xi-nhan mang phong cách cổ điển và sử dụng bóng halogen. Xe nặng khoảng gần 100 kg.
Xe trang bị chìa khóa cơ. Đồng hồ tốc độ analog kèm màn hình LCD cỡ nhỏ.
Bộ tem phối ba màu xanh dương nhạt, đậm và đỏ trên dàn áo phía trước.
Mẫu xe Cub của Honda sở hữu yên cao 744 mm. Yên dài, phân tầng nhẹ, đủ cho hai người di chuyển cùng lúc. Bình xăng bên dưới dung tích 4,2 lít, cốp 17 lít.
Xe đi kèm bộ phụ kiện gồm giá để đồ trước yên và trên vè chắn bùn bánh trước. Cả hai đều mang màu xanh đậm hơn so với thân xe.
Phiên bản sản xuất tại Thái Lan trang bị phanh đĩa không ABS. Kích thước vành 17 inch cho cả hai bánh.
Bánh xe phía sau sử dụng phanh tang trống. Ống xả có ốp bảo vệ, tránh gây bỏng cho người dùng.
Động cơ của Honda Super Cub Fujisan dung tích 110 phân khối, công suất 9,1 mã lực, mô-men xoắn 9,3 Nm. Hộp số 4 cấp. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe khoảng 1,4 lít/100 km.
Giá bán hơn 120 triệu đồng của Super Cub Fujisan không dành cho số đông. Đây là mẫu xe chơi, chủ yếu hướng đến những người ưa sưu tầm, thích sản phẩm độc, lạ.
Phạm Trung