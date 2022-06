Honda Super Cub lột xác từ đống gỉ sét

Chắn bùn trước và yếm xe bị tháo bỏ hoàn toàn do Wilson muốn giảm trọng lượng để cải thiện hiệu suất. Anh thậm chí lược bỏ các giá đỡ, rồi cắt, hàn và gọt giũa các mối nối. Chắn bùn sau cũng được Wilson chỉnh lại. Đèn pha được thay bằng một giá đỡ do anh tự thiết kế bằng AutoCad và in 3D.