Honda Super Cub 110 Hello Kitty nhập Nhật đầu tiên về Việt Nam

Bản Hello Kitty giữ nguyên các đường nét tổng thể của Super Cub 110, mẫu xe cũng đã về Việt Nam trước đây. Điểm nhấn trên bản này là những chi tiết gắn logo hay khuôn mặt của Hello Kitty, nhân vật do công ty Nhật Bản - Sanrio ra mắt vào 1974.