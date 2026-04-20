Honda Square X125 - xe phượt nhập Trung Quốc giá 88 triệu đồng

Mẫu xe máy với kiểu dáng cá tính, hầm hố kèm tùy biến đa dạng cho người thích độ.

Honda Square X125 2026 được một công ty chuyên kinh doanh xe nhập khẩu có trụ sở ở TP HCM giới thiệu đến khách hàng trong nước. Xe bán ra một phiên bản, giá 88 triệu đồng.

Square X125 sản xuất tại Trung Quốc bởi liên doanh Honda và đối tác. Xe sở hữu kiểu dáng phá cách, vuông vức, gợi liên tưởng đến chiếc Zoomer của Honda cũng từng về Việt Nam dạng nhập tư nhân trước đây.

Mẫu xe của Honda thuộc dòng naked-scooter, thiết kế bên ngoài không quá trau chuốt. Phần lớn các chi tiết của xe đều phô bày, tạo không gian sáng tạo cho người dùng gắn phụ kiện, đồ chơi.

Square hướng đến nhóm khách hàng trẻ, cá tính với sở thích đi phượt. Kích thước dài x rộng x cao của Square X125 lần lượt 1.781 x 778 x 1.107 mm, chiều cao yên 740 mm. Xe có lốp đa địa hình, khoảng sáng gầm 161 mm, lớn hơn nhiều các mẫu xe số phổ thông như Honda Wave (134 mm), Yamaha Sirius (130 mm).

Tất cả đèn chiếu sáng trên mẫu xe Honda đều là loại LED. Phần yên cho người ngồi sau có thể kéo thẳng 90 độ, tạo thành tựa lưng cho người điều khiển. Xe trang bị cổng sạc Type A, C dưới tay lái.

Honda Square X125 có màn hình tốc độ LCD 5 inch, chìa khóa thông minh, phanh đĩa đơn cho cả hai bánh kèm tính năng chống bó cứng phanh ABS. Phuộc ống lồng phía trước kèm lớp chống bụi bẩn khi off-road.

Động cơ trên Honda Square X125 2026 loại ESP dung tích 125 phân khối, làm mát bằng không khí, công suất 9,3 mã lực, mô-men xoắn 10 Nm. Hộp số vô cấp.

Square có mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 1,7 lít/100 km. Bình xăng của xe 5,7 lít, tức quãng đường di chuyển tối đa khoảng hơn 330 km.

Giá bán gần 90 triệu đồng của Square X125 đi kèm kiểu dáng phá cách khó dành cho khách hàng số đông tại Việt Nam. Xe chủ yếu hướng đến nhóm khách mạnh tài chính, ưa chuộng sản phẩm độc, lạ.

Phạm Trung