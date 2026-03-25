Honda Square X125 2026 - xe phượt cá tính đầu tiên về Việt Nam

Mẫu xe số của Honda với động cơ 125 phân khối, thiết kế hầm hố, phá cách kèm nhiều phụ kiện tùy biến cho người chơi.

Hôm 25/3, một doanh nghiệp tư nhân ở TP HCM giới thiệu đến khách hàng mẫu Honda Square X125 2026. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc.

Square X125 là sản phẩm của liên doanh Honda và đối tác tại Trung Quốc. Xe trình làng lần đầu hồi tháng 9/2025. Kiểu dáng phá cách, vuông vức của Square gợi liên tưởng đến chiếc Zoomer của Honda. Đây đều là những chiếc naked-scooter khi không quá trau chuốt về thiết bên ngoài, phần lớn các chi tiết đều phô bày, tạo không gian sáng tạo cho người dùng gắn phụ kiện, đồ chơi.

Honda Square được hãng nhắm đến các khách hàng trẻ, cá tính với sở thích đi phượt. Xe trang bị lốp đa địa hình, khoảng sáng gầm khá lớn, ở mức 161 mm. Kích thước dài x rộng x cao của Square X125 lần lượt 1.781 x 778 x 1.107 mm, chiều cao yên 740 mm.

Tất cả đèn chiếu sáng trên mẫu xe Honda đều là loại LED. Phần yên cho người ngồi sau có thể kéo thẳng 90 độ, tạo thành tựa lưng cho người điều khiển. Xe trang bị cổng sạc Type A, C dưới tay lái.

Mẫu xe ga của Honda sở hữu màn hình tốc độ LCD 5 inch, chìa khóa thông minh, phanh đĩa đơn cho cả hai bánh kèm tính năng chống bó cứng phanh ABS. Phuộc ống lồng phía trước kèm lớp chống bụi bẩn khi off-road.

Động cơ trên Honda Square X125 2026 loại ESP dung tích 125 phân khối, làm mát bằng không khí, công suất 9,3 mã lực, mô-men xoắn 10 Nm. Hộp số vô cấp.

Square có mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 1,7 lít/100 km. Bình xăng của xe 5,7 lít, tức quãng đường di chuyển tối đa khoảng hơn 330 km.

Mẫu xe trong bài viết đã được đơn vị phân phối lên nhiều đồ chơi như ốp bảo vệ tay lái, ốp đầu xe, thùng camping... với chi phí gần ngang giá trị xe. Hiện Honda Square X125 2026 chưa có giá bán tại Việt Nam.

Phạm Trung