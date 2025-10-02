Honda Sh mode nhận ưu đãi trả góp 0%

Người dùng từng sở hữu xe máy do Honda Việt Nam sản xuất và phân phối sẽ nhận ưu đãi gói lãi suất trả góp 0% khi mua Sh mode, từ 1/10 đến 30/11.

Ưu đãi trên nằm trong chương trình "Lên đời đẳng cấp – Không lo lãi suất" do Honda Việt Nam triển khai trên toàn quốc, áp dụng cho khách hàng thân thiết khi mua mẫu xe tay ga Sh mode tại các Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD).

Hai phối màu của Honda Sh mode tại Việt Nam. Ảnh: HVN

Theo đó, chương trình này hỗ trợ 0% lãi suất trả góp với điều kiện người dùng đã, đang sở hữu một trong những dòng xe do Honda Việt Nam sản xuất và phân phối, trừ các mẫu: SH 125i, SH 150i, SH 160i và các dòng xe dung tích xi-lanh 300 cc trở lên. Để nhận ưu đãi trên, người dùng cần thanh toán qua các công ty tài chính có hợp tác Honda Việt Nam, gồm: HD Saison, FE Credit, Jaccs, Home Credit. Hãng này sẽ tặng khách hàng toàn bộ số tiền lãi (trên khoản vay tại thời điểm ký hợp đồng trả góp), mức tặng tùy thuộc mức tiền trả trước và kỳ hạn trả góp do người dùng lựa chọn.

Người dùng và Honda Sh mode. Ảnh: HVN

Ngoài chương trình dành riêng cho Sh mode, Honda Việt Nam đang áp dụng ưu đãi cho các dòng xe máy và xe gắn máy điện, đến hết ngày 15/10, gồm các mẫu: Wave Alpha, Blade, Wave RSX, Vision, Winner X, SH 125i/ 160i và ICON e:. Theo hãng, chương trình ưu đãi này là lời tri ân đến người dùng Sh mode, giúp giảm gánh nặng tài chính khi mua xe.

Honda Sh mode tại Việt Nam có 4 phiên bản: Thể thao, Đặc biệt, Cao cấp và Tiêu chuẩn. Giá bán lẻ đề xuất từ 57,1 triệu đồng, kèm chính sách bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

