Honda SH HRC 2026 - bản đặc biệt phong cách đội đua

Mẫu xe ga SH bản giới hạn đặc biệt với dàn áo và bộ tem đội đua HRC, xe sản xuất giới hạn 500 chiếc toàn thế giới.

Hãng xe Nhật Bản Honda giới thiệu SH HRC ở Motodays 2026, lễ hội môtô thường niên tại Fiera Rome, Italy. SH HRC 2026 là bản đặc biệt phong cách đội đua HRC cho SH125i và SH150i. Hãng sản xuất giới hạn 500 xe toàn thế giới.

SH HRC 2026 khoác lên mình dàn áo đặc trưng với ba màu trắng-đỏ-xanh lam, thừa hưởng từ CBR1000RR-R Fireblade, đặc trưng của bộ phận đua HRC Nhật Bản.

Cả SH125i và SH150i đều giữ nguyên các thông số kỹ thuật. Bản SH125i lắp động cơ một xi-lanh dung tích 125 phân khối, làm mát bằng dung dịch, công suất 13 mã lực, mô-men xoắn cực đại 12 Nm. Bản SH150i lắp động cơ một xi-lanh dung tích 150 phân khối, làm mát bằng dung dịch, công suất 16,9 mã lực, mô-men xoắn cực đại 14,9 Nm.

SH 2026 trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED, màn hình TFT, kết nối Honda RoadSync, hộc chứa đồ dưới yên 18 lít. Phanh đĩa cả hai bánh, tích hợp phanh ABS một kênh.

Honda chưa công bố giá của SH HRC 2026, trong khi SH 2026 tiêu chuẩn có giá từ 4.700 USD.

Xe ga SH HRC 2026 sản xuất tại nhà máy Atessa, cơ sở duy nhất của Honda tại châu Âu.

Minh Vũ