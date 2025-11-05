Honda SH 2025 bản nâng cấp giá từ 76,5 triệu đồng

Bản nâng cấp của SH 125i/160i thay đổi nhẹ phom dáng, đồng hồ tốc độ TFT mới, giá cao nhất 104,3 triệu đồng.

Hôm 4/11, cùng Air Blade và Lead mới, Honda Việt Nam giới thiệu bản nâng cấp nhẹ của SH 125i/160i. Xe bán ra từ 15/11 với tổng cộng 8 phiên bản.

Honda SH mới vẫn giữ nguyên kiểu dáng kết hợp thanh lịch và bệ vệ như bản tiền nhiệm. Các thay đổi tập trung ở các chi tiết nhỏ, tăng chất sang trọng cho mẫu xe này.

Hãng Nhật tinh chỉnh nhẹ thiết kế đèn định vị, đèn pha LED hay các mảng ốp crôm trên phần đầu SH. Đèn xi-nhan vẫn kiểu tách rời đèn pha nhưng kích thước nhỏ hơn trước.

Các thay đổi ở hông xe là không nhiều, đèn hậu cũng vậy. Điểm nhấn trên Honda SH 2025 là mặt đồng hồ tốc độ chuyển từ loại LCD thông thường sang TFT kích thước 4,2 inch. Người dùng có thể tùy chỉnh các thông tin trên đồng hồ thông qua các nút bấm trên tay lái trái.

Với ứng dụng My Honda+, người dùng có thể kết nối điện thoại với xe, xem các thông tin về quãng đường, mức xăng, lịch bảo dưỡng... Ứng dụng này cũng gửi thông tin cảnh báo trong trường hợp tài xế quên tắt khóa điện hoặc xe có lỗi bất thường.

Hộc đựng đồ phía trước của SH 2025 được thiết kế lớn hơn bản cũ, thêm cổng sạc Type C cho thiết bị điện tử. Các trang bị tiêu chuẩn như chìa khóa thông minh, cốp 28 lít, phanh đĩa cho cả hai bánh.

Trừ bản tiêu chuẩn, tất cả các bản còn lại của SH 125i/160i đều có công nghệ chống bó cứng phanh ABS (hai kênh), kiểm soát lực kéo.

Động cơ trên Honda SH vẫn giữ nguyên loại eSP+ 4 van, làm mát bằng chất lỏng như bản tiền nhiệm. Bản 125i lắp máy xi-lanh đơn, dung tích 124,8 phân khối, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử, công suất 12,8 mã lực tại 8,250 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 11,9 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Bản 160i trang bị động cơ dung tích 156,9 phân khối, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử, công suất 16,6 mã lực tại 8.250 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Honda SH 2025 bổ sung các màu mới như xanh, xám và trắng mới. Giá bán các bản như sau:

Mẫu xe Phiên bản Phanh Giá theo VAT 8% Giá theo VAT 10% 160i Thể thao ABS 104,29 Đặc biệt 103,79 Cao cấp 102,59 Tiêu chuẩn CBS 95,09 125i Thể thao ABS 85,5 87,09 Đặc biệt 85,01 86,59 Cao cấp 83,83 85,39 Tiêu chuẩn CBS 76,47 77,89

*Đơn vị: triệu đồng

Theo Nghị quyết 204/2025 và Nghị định 174/2025 quy định về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT), mức thuế suất 8% tiếp tục được áp dụng từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026 đối với các dòng xe máy dưới 125 phân khối.

So với đời trước, Honda SH 2025 tăng giá khoảng 1-2 triệu đồng tùy phiên bản. Đối thủ chính của SH là Vespa Sprint (80-120 triệu đồng) hay Piaggio Medley (80-96,8 triệu đồng). Tất cả xe này đều lắp ráp trong nước.

Thành Nhạn