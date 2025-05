Honda Scoopy Kuromi - xe ga bản đặc biệt đầu tiên về Việt Nam

Mẫu xe ga sản xuất giới hạn 2.000 chiếc trên toàn cầu, lấy cảm hứng từ nhân vật hoạt hình của Nhật Bản - Kuromi.

Một doanh nghiệp tư nhân ở TP HCM vừa giới thiệu chiếc Honda Scoopy Kuromi ra thị trường. Xe nhập khẩu Thái Lan và giới hạn chỉ vài chiếc cho khách Việt.

Điểm đặc biệt trên mẫu xe ga của Honda là hình tượng nhân vật Kuromi được trang trí ở nhiều chi tiết. Trong khi thiết kế tổng thể và động cơ tương tự bản tiêu chuẩn.

Kuromi là một nhân vật hư cấu, xuất hiện trên nhiều sản phẩm văn hóa như phim hoạt hình, đồ chơi, thời trang... và thuộc sở hữu của Sanrio, công ty Nhật Bản nổi tiếng với nhiều hình tượng hoạt hình, trong đó có cô mèo Hello Kitty. Kuromi được mô tả với nét tinh nghịch, cá tính và thích tự do thể hiện bản thân. Hình ảnh đầu tiên của Kuromi xuất hiện vào 2005 trong bộ phim Onegai My Melody.

Mẫu Scoopy Kuromi được phân nhánh Cub House của Honda tại Thái Lan tạo ra để kỷ niệm 20 năm ngày nhân vật hoạt hình Kuromi ra đời. Xe sản xuất giới hạn 2.000 chiếc trên toàn cầu.

Dựa trên nền tảng mẫu Scoopy tiêu chuẩn, bản Kuromi sử dụng hình ảnh tinh nghịch của nhân vật hoạt hình này ở hai bên hông, vè phía trước, dưới móc treo đồ ở tay lái. Sàn để chân cũng có tấm thảm với dòng chữ Kuromi.

Tất cả hình Kuromi đều có màu tím chủ đạo, pha các sắc trắng, xanh, hồng. Ở viền bánh xe trước sau cũng được sơn những màu này tạo điểm nhấn.

Ngoài những chi tiết đặc biệt kể trên, Honda Scoopy Kuromi sở hữu các trang bị tiêu chuẩn như đèn pha LED, dải định vị hình tròn không liền mạch. Đèn báo rẽ halogen.

Đồng hồ tốc độ của Scoopy Kuromi là dạng kỹ thuật số toàn phần, chìa khóa thông minh, cổng sạc Type-C dưới tay lái. Vành bánh xe trước sau đều 12 inch, phanh đĩa phía trước và tang trống phía sau.

Cung cấp sức mạnh cho Honda Scoopy Kuromi là động cơ xi-lanh đơn dung tích 109,5 phân khối, làm mát bằng không khí, công suất 8,8 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Hộp số CVT. Động cơ này đi kèm tính năng ngắt hoạt động tạm thời (Idling Stop).

Hiện đơn vị nhập khẩu chưa công bố giá bán của Honda Scoopy Kuromi. Mỗi xe bán ra đều đi kèm những vật phẩm như mũ bảo hiểm, áo thun in hình nhân vật Kuromi.

Phạm Trung