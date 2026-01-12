Honda sắp bán hai mẫu xe máy điện dành riêng cho người Việt

Sau UC3, hãng bán xe máy nhiều nhất Việt Nam nói sẽ ra mắt liên tiếp hai mẫu xe khác thuộc phân khúc phổ thông vào đầu 2027.

Trong kế hoạch sản phẩm của Honda Việt Nam, ICON e: và UC3 đều ở phân khúc trung cấp, còn CUV e: định vị cao cấp. Hãng vẫn thiếu sản phẩm ở phân khúc phổ thông, nơi số đông người dùng dễ tiếp cận. Để bổ sung, hãng xe Nhật sẽ ra mắt hai mẫu xe máy điện ở phân khúc này vào đầu 2027, phát triển riêng cho thị trường Việt Nam. Khả năng cao xe được sản xuất trong nước. Từ giữa 2026, hãng sẽ lắp chiếc UC3 tại Việt Nam.

Hiện tại CUV e: có giá 45 triệu thuê pin, 65 triệu kèm pin; ICON e: giá 26,8 triệu chưa kèm pin, giá pin là hơn 9,6 triệu. Thực tế đại lý đang giảm giá ICON e: khoảng gần 10 triệu đồng, có nghĩa là mẫu xe này có giá giao dịch khoảng gần 30 triệu khi kèm pin.

Như vậy, hai mẫu xe phổ thông sắp ra mắt sẽ có giá khoảng "đầu 2", thậm chí thấp hơn nếu muốn tiếp cận được nhiều nhóm khách hàng. Hiện ở phân khúc này, những mẫu xe có giá dễ tiếp cận và lượng tiện nghi, an toàn vừa đủ, quãng đường chấp nhận được sẽ có giá vào khoảng 20 triệu đồng.

Honda ICON e: hiện là xe máy điện rẻ nhất của hãng tại Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Ở phân khúc xe phổ thông, hiện VinFast có nhiều đại diện góp mặt, doanh số tốt như Evo Grand, Feliz hoặc thấp hơn như ZGoo, Flazz. Hiện VinFast chỉ bán xe kèm pin và khuyến mãi 6% giá trị xe.

Từ 2028, Honda sẽ liên tục ra mắt xe máy điện mới. Thương hiệu sở hữu thị phần xe máy lớn nhất tại Việt Nam hàng chục năm qua cho biết tăng tốc ở phân khúc xe máy điện bởi một phần nguyên nhân từ động thái cấm xe máy động cơ đốt trong ở Hà Nội, một trong những thị trường lớn nhất của Honda.

Tính đến nay, Honda bán ba dòng là ICON e:, CUV e:, UC3, còn Benly mới dừng ở mức cho thuê dành cho doanh nghiệp. Trong đó, ICON e: và CUV e: phân phối với hai hình thức là cho thuê pin lẫn bán kèm pin.

Năm 2024, Honda Việt Nam bán 2.147.025 xe, chiếm gần 81% thị phần toàn thị trường (khoảng 2,6 triệu xe). Doanh số cộng dồn theo năm tài chính 2025 (tháng 4/2024-9/2025) của hãng Nhật đạt 1.028.183 xe, giảm 0,2% so với cùng kỳ 2024.

Thành Nhạn