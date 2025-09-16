Honda Rebel 1100 phiên bản mới giá 400 triệu đồng

Dòng xe cruiser 1.100 phân khối nâng cấp công nghệ, tiện ích với ứng dụng RoadSync, bán một phiên bản.

Honda Rebel 1100 phiên bản mới ra mắt cùng Winner R 2026 và ADV 350 tại một sự kiện của hãng xe Nhật Bản tổ chức tại Đà Lạt, Lâm Đồng ngày 13/9. Rebel 1100 mới mang phong cách cruiser, với điểm nhấn thiết kế màu đen trên các chi tiết khung, động cơ, giảm xóc và bộ vành.

Ở bản mới, hãng xe Nhật Bản nâng cấp màn hình kỹ thuật số 5 inch mới, hỗ trợ kết nối điện thoại qua ứng dụng Roadsync và tăng thêm 10 mm độ dày bảng đồng hồ. Nâng cấp tiện ích với cổng sạc usb-C.

Rebel 1100 2025 trang bị động cơ lấy từ Africa Twin, cỗ máy 2 xi-lanh thẳng hàng dung tích 1.100 phân khối, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử, công suất 87 mã lực tại 7.250 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 98 Nm tại 4.750 vòng/phút. Côn tay, hộp số ly hợp kép 6 cấp 6DCT.

Ngoài ra, xe còn tích hợp hệ thống điều khiển bướm ga điện tử (Throttle By Wire) với 3 chế độ lái, gồm Strandard, Sport, Rain. Hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC tối ưu với kiểm soát bốc đầu (Wheelie Control). Người lái còn có thể tùy chỉnh với chế độ User Mode (người dùng) như công suất, mức phanh động cơ để tạo phong cách lái riêng.

Mẫu xe cruiser 1.100 phân phối trang bị hệ thống treo cao cấp. Cặp giảm xóc trước ống lồng, giảm chấn thủy lực đường kính 43 mm, có thể điều chỉnh tải trọng. Giảm xóc sau lò xo trụ đôi, giảm chấn thủy lực với bình chứa khí nén ngoài và cũng có thể điều chỉnh tải trọng.

Trang bị an toàn trên Rebel 1100 2025 hệ thống phanh đĩa đơn ở hai bánh. Xe lắp vành đúc đa chấu 18 inch, kèm lốp 130/70B18 và bánh sau với vành đúc 16 inch kèm lốp 180/65B16. Xe nặng 236 kg, dung tích bình xăng 13,6 lít.

Theo kế hoạch, Honda Rebel 1100 2025 bán ra thị trường Việt Nam từ ngày 1/10/2025, giá 399,99 triệu đồng.

Lương Dũng