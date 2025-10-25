Honda ra mắt xe máy CT125 mới

Mẫu xe số phong cách cổ điển được Honda hướng đến nhóm người dùng cá tính, ưa khám phá, kết hợp một số chi tiết hiện đại, ra mắt hôm 25/10.

Ý tưởng ra đời Honda CT125 lấy cảm hứng từ những mẫu xe trước đây của hãng, như CT70, CT90 hay CT110 từ thập niên 1960, thời điểm đặt nền móng cho những dòng xe địa hình cá tính. Kết hợp phong cách dòng CUB Trail, CT125 được Honda phát triển với triết lý riêng.

Thiết kế mẫu xe Honda CT125. Ảnh: HVN

Theo đó, tổng thể xe là những đường nét cổ điển với điểm nhấn là ống xả vắt ngang hông. Đèn chiếu sáng LED thiết kế bo tròn, có đèn định vị ban ngày. Hai bên là đèn báo rẽ dạng LED hình vuông cá tính. Mặt đồng hồ dạng LCD hiển thị đa dạng thông tin.

Phía sau xe hãng bố trí giá chở hàng kích thước dài 477 mm và rộng 409 mm, đi kèm 4 móc treo giúp người dùng có thể chở hành lý, dụng cụ cần thiết cho những chuyến đi.

Mặt đồng hồ LCD hiển thị các thông số vận hành. Ảnh: HVN

Mẫu xe số trang bị động cơ 125 cc, 1 xi-lanh, SOHC 2 van, 4 thì và công nghệ phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng không khí. Xe có công suất khoảng 9 mã lực và mô-men xoắn 10,8 Nm. Hộp số tròn 4 cấp và côn tự động. CT125 trang bị bình xăng dung tích 5,4 lít, lớn nhất trong các dòng xe số của Honda Việt Nam.

Ngoài ra, mẫu xe trang bị sẵn khung bảo vệ gầm, giúp hạn chế khả năng va đập ảnh hưởng đến gầm xe khi di chuyển đường xấu. Bộ lốp nguyên bản loại gai, tối ưu khả năng bám đường. Xe trang bị phanh ABS trên bánh trước, phanh sau dạng tang trống. Theo hãng, xe có khả năng leo dốc 19 độ với tải trọng 20 kg trong thử nghiệm.

Thiết kế ống xả vắt ngang hông và tấm ốp bảo vệ động cơ dưới gầm. Ảnh: HVN

Honda Việt Nam sẽ phân phối CT125 từ ngày 4/11 tại hệ thống 20 HEAD và 3 Cửa hàng xe phân khối lớn DreamWing trên toàn quốc. Xe có một phiên bản, giá bán lẻ đề xuất 85,8 triệu đồng, đã bao gồm 8% VAT.

Quang Anh