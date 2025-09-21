Honda ra mắt WN7 - 'big bike' chạy điện đầu tiên

WN7 là sản phẩm đầu tiên trong dòng xe điện hai bánh cỡ lớn trong kế hoạch của hãng Nhật, hướng tới người dùng trong đô thị châu Âu.

Honda vẫn chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật của WN7, nhưng hãng tiết lộ một số tính năng chính. Xe trang bị môtơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu kết hợp với bộ truyền động xích, mang đến thiết lập cơ khí quen thuộc cho những người đã quen với những chiếc xe máy động cơ đốt trong.

Tên WN7 được lấy từ chữ W, từ concept xe máy điện Be the Wind, và N là viết tắt của Naked, trong khi số 7 đề cập đến phân khúc công suất.

Phía trước mặt người lái là màn hình TFT màu 5 inch, và xe trang bị ứng dụng Honda RoadSync mới được phát triển, cho phép kết nối điện thoại thông minh để định vị và liên lạc.

Để tăng thêm tính tiện dụng, WN7 có cốp chứa đồ 20 lít dưới yên, một điểm cộng cho những người đi làm muốn cất mũ bảo hiểm hoặc các vật dụng thiết yếu hàng ngày.

Honda ước tính WN7 có phạm vi hoạt động hơn 130 km chỉ với một lần sạc, phù hợp cho việc đi lại hàng ngày và di chuyển trong thành phố. Xe trang bị pin lithium-ion cố định và hỗ trợ cả sạc tại nhà và sạc nhanh. Với ổ cắm điện gia dụng thông thường, có thể sạc đầy pin trong vòng chưa đầy 3 giờ, trong khi bộ sạc nhanh CCS2 có thể sạc pin 20%-80% chỉ trong 30 phút.

WN7 nặng 217 kg với hiệu suất tương đương một chiếc môtô động cơ đốt trong 600 phân khối. Tuy nhiên, WN7 cung cấp mô-men xoắn 100 Nm, con số công suất điển hình của một chiếc môtô 1.000 phân khối.

WN7 sẽ ra mắt chính thức tại triển lãm EICMA, Italy, vào cuối năm nay. Việc sản xuất sẽ diễn ra trong năm nay và dự kiến giao hàng tại các đại lý của Honda ở châu Âu vào đầu năm 2026.

Honda đã niêm yết mức giá 12.999 bảng Anh (khoảng 17.700 USD) cho WN7 - một mức giá khá cao đối với một chiếc xe máy điện cơ bản chỉ dành cho việc đi lại hàng ngày.

Mỹ Anh (theo Electrek)