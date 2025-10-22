Honda ra mắt Rebel 300 2026 giá 5.350 USD

MỹMẫu xe cruiser cỡ nhỏ 300 phân khối trang bị bộ ly hợp điện tử E-Clutch, xe bán ra từ đầu năm 2026

Hãng xe Nhật Bản Honda giới thiệu Rebel 300 2026 cho thị trường Mỹ. Rebel 300 mới lần đầu tiên trang bị hệ thống E-Clutch (ly hợp điện tử) và mang mã CMX300AC. Mẫu xe cruiser cỡ nhỏ hướng đến khách hàng lần đầu sử dụng và đam mê dòng xe phong cách cổ điển này.

Rebel 300 E-Clutch 2026 ra mắt thị trường Mỹ. Ảnh: Honda

Rebel 300 2026 trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 286 phân khối, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử, công suất 25 mã lực, mô-men xoắn cực đại 23,8 Nm. Hộp số 6 cấp kèm bộ ly hợp điện tử E-Clutch. Xe nặng 171 kg. Độ cao yên 690 mm.

Mẫu bobber 300 phân khối trang bị đèn pha LED kiểu tròn đặc trưng, tương tự đàn anh Rebel 500. Đèn hậu và đèn báo rẽ đều dạng LED. Bình xăng nhỏ gọn với các chi tiết bo tròn, dung tích 11,3 lít.

Xe sử dụng cặp vành đúc 16 inch, đi kèm với cặp lốp béo, 130/80 ở lốp trước và 150/80 lốp sau. Ngoài bộ ly hợp điện tử E-Clutch, Rebel 300 còn trang bị hệ thống hỗ trợ và chống trượt khi sang số.

Honda Rebel 300 2026 có giá 5.350 USD. Xe bán ra thị trường Mỹ từ đầu năm 2026.

Rebel 300 E-Clutch ra mắt thế giới lần đầu tiên tại triển lãm Bangkok Motor Show 2025, sự kiện diễn ra tại Bangkok, Thái Lan vào tháng 3.

Minh Vũ